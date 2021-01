Fem riktigt luriga produkter hade tagit sig hela vägen till final i tävlingen "Årets matbluff", som organiseras av föreningen Äkta vara.

Här kan du läsa mer om de nominerade.

Vem tog då hem den inte så trevliga titeln?

Det blev Pop! Bakerys smördeg – som inte innehåller något smör.

Foto: Äkta vara

Så här lyder Äkta varas motivering:



"Produkten heter smördeg, men innehåller trots detta inte minsta gnutta smör. Det borde förstås inte vara tillåtet, men enligt ett undantag från EU:s regler som Sverige fått till, är det märkligt nog fullt legalt. Landets konsumenter verkar dock ha en helt annan uppfattning. Det visar 21 nomineringar av just olika varianter av smördeg, som vi fått in till Årets matbluff bara under förra året. Av dessa har vi valt ut denna från Pop! Bakery, som är en av de vanligast förekommande i svenska butiker och där smöret har bytts ut mot solros- och palmolja."

Enligt Äkta vara har Pop! Bakery bestämt sig för att börja ha smör i sin smördeg, och ska ändra receptet från och med vecka 11.

Hur gör man då, om man inte vill gå i matbluffsfällan? Björn Bernhardson, verksamhetschef på Äkta vara, har tidigare tipsat Nyheter24:s läsare om ett sak man kan göra – som inte alls är speciellt krånglig:

– Så fort du funderar på att köpa en sak du inte har provat tidigare: läs baksidan. Ägna en minut åt att kontrollera, det är nästan alltid så att svaret finns på baksidan, säger han.

