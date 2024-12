Nya skatter för bensin och diesel vid nyår – så blir priserna

Årets slut rycker närmare, och efter nyår börjar nya skattesatser på bensin och diesel att gälla, rapporterar Carup.

Senare under året ska reduktionsplikten höjas för att Sverige ska klara miljömålen satta av EU, vilket kan påverka priserna på drivmedel för svenska konsumenter.

Reduktionsplikten kan ge dyrare drivmedel

Regeringen sänkte kraftigt reduktionsplikten på bensin och diesel den 1 januari 2024, motiverat av vallöftet om billigare drivmedel.

Man har emellertid aviserat att reduktionsplikten kommer att behöva höjas igen under 2025 för att klara EU:s miljömål.

Beslutet är ännu inte klubbat, men den höjda reduktionsplikten väntas börja gälla den 1 juli.

Så ändras skatten

Redan vid nyår börjar nya skattesatser gälla för bensin och diesel.

Från den 1 januari 2025 är skatten per liter bensin 75 öre inklusive moms lägre än under 2024. Skatten per liter diesel kommer i stället höjas med 11 öre inklusive moms.

När den högre reduktionsplikten börjar att gälla den 1 juli justeras skatterna igen. Skatten per liter bensin sänks med ytterligare 40 öre inklusive moms, och skatten per liter diesel sänks med 29 öre inklusive moms.

Så blir priserna på bensin och diesel

Att skatten vid nyår på bensin sänks med 75 öre per liter inklusive moms bör innebära en motsvarande prissänkning vid pumpen.

På samma vis bör priset på diesel öka med 11 öre per liter inklusive moms.

Skattesänkningarna den 1 juli bör däremot inte göra någon större skillnad för priserna vid pumpen, eftersom reduktionsplikten höjs samtidigt.

– Egentligen är det jätteenkelt. För att klara miljömålen höjer vi reduktionsplikten men samtidigt sänks skatten. För kunderna kommer det inte att hända någonting, det kommer att vara ungefär samma priser vid pumpen, förklarar Nora Johnsson på mackkedjan Oljeshejkerna, som Carup har pratat med.

