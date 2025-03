Galna beteendet bakom olyckor med elsparkcykel

Data samlades in från 17 extrautrustade elsparkcyklar för uthyrning i Göteborg, under 6 868 resor gjorda av 4 694 elsparkcyklister över en sammanlagd sträcka av 9 930 kilometer. Data samlades in om resornas rutt, hastighet och hur bromsarna användes. Fordonen var även utrustade med kameror riktade framåt för att underlätta analysen av riskfyllda situationer.