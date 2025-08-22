Nyheter24
Elbilar är fyra gånger renare än bensinbilar

Publicerad: 22 aug. 2025, kl. 10:30
Elbilar blir renare och renare. Foto: BMW/Johan Nilsson/TT

​En ny rapport från International Council on Clean Transportation visar att elbilar i Europa nu släpper ut 73 procent mindre koldioxid än bensinbilar sett över hela livscykeln. Utvecklingen går snabbt och nya BMW iX3 lyfts fram som ett tydligt exempel.

Marcus Berggren
Redaktör

Det rapporterar danska FDM.

Klimatskulden minskar

Elbilar har länge kritiserats för höga utsläpp vid tillverkningen av batterier och aluminium. Men effektivare produktion och allt grönare el gör att klimatpåverkan sjunker snabbt. På bara fyra år har utsläppen från elbilar minskat med 24 procent.

En bensinbil i mellanklassen släpper ut cirka 235 gram koldioxid per kilometer under hela sin livstid. En elbil laddad på europeisk el ligger på 63 gram.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

iX3 lönar sig snabbt

BMW uppger att den nya iX3 bara behöver 2 150 mil på vägarna innan den blivit mer klimatsmart än en bensinbil, motsvarande drygt två års körning av en vanlig svensk.

Därefter blir varje kilometer en ren vinst för klimatet. Återvunnet material spelar stor roll och hälften av råvarorna i batteriet består av återanvänd litium, kobolt och nickel.

ICCT pekar på att klimatpåverkan varierar stort mellan olika batterier. Ett 80 kWh-batteri kan ge allt från 2,4 till 16 ton koldioxid beroende på produktionen. EU inför därför ett digitalt batteripass som från 2027 ska ge bättre insyn i ursprung, utsläpp och arbetsförhållanden.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Elbilar inte helt utsläppsfria

Med grön el kan utsläppen pressas ner till omkring 52 gram per kilometer. Men helt klimatneutrala blir elbilar först när produktionen i sig blir mer hållbar. 

Trots det är skillnaden redan nu tydlig. Enligt ICCT är elbilar i genomsnitt fyra gånger renare än bensinbilar.

