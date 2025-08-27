Fler än 355 000 lastbilar kommer att återkallas i USA. Anledningen är att de har problem med​ instrumentpanelens display.

Under onsdagen meddelade National Highway Traffic Safety Administration i USA att Ford Motor Company skulle återkalla fler än 355 000 lastbilar i USA.

Modellerna som berörs

Anledningen är att lastbilarna har problem med instrumentpanelens display, vilket Reuters var först att rapportera om.

Ford-modeller som påverkas är F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD och F-250 SD och F-150.



Det kan hända om instrumentbrädan inte fungerar

På den digitala displayen som sitter på lastbilarnas instrumentbräda kan man bland annat se information om hastighet, bränslenivå och navigering.

Om denna har tekniska problem kan det bli farligt, då det kan öka risken för en olycka, enligt den amerikanska bilsäkerhetsmyndigheten.