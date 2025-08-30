Nyheter24
Varning för trafikolyckor i höst – var uppmärksam här

Publicerad: 30 aug. 2025, kl. 18:00
Olycksplats, viltskylt.
Risken för viltolyckor ser ut att öka under hösten 2025, varnar Dina Försäkringar för. Foto: Johan Nilsson/TT & Stina Stjernkvist/TT

Hösten närmar sig med stormsteg och då ökar också risken för trafikolyckor i och med mörkrets infall och sämre väglag. Även vilt blir en större risk att stöta på längs vägarna.

Sommaren börjar på de allra flesta håll lida mot sitt slut. När hösten anländer medföljer också kallare temperaturer och färre soltimmar.

Under hösten sker dessutom många av landets viltolyckor längs vägarna – var tredje sker nämligen under höstmånaderna september till november.

Rekordmånga trafikolyckor med vilt 2024

I en sammanställning, genomförd av Dina Försäkringar, visar man att olyckorna ökade under hösten 2024. Och när 2025 inleddes fortsatte den dystra trenden att öka.

Rekordmånga 74 811 viltolyckor anmäldes under föregående år. Av dem inträffade alltså 25 346 olyckor under höstmånaderna – en ökning med 13 procent jämfört med 2023.

– Vi går mot årets mest olycksdrabbade period – och flera tecken tyder på att det kan bli ännu en rekordhöst. Under hösten rör sig vilda djur mer, särskilt i gryning och skymning när många pendlar till och från jobbet. Samtidigt växer vildsvinsstammen kraftigt, vilket syns tydligt i olycksstatistiken. Vildsvinsolyckor ökar inte bara i antal, de tenderar också att vara mer allvarliga, säger Victor Öberg, trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Negativ trend fortsätter 2025 – här sker flest olyckor 

Men var sker då flest olyckor där vilt är inblandat?

Under de första sex månaderna 2025 inträffade 5 352 olyckor i Västra Götalands län, därefter Skåne där 3 140 viltolyckor inträffade. Huvudstaden Stockholm hamnar på en tredjeplats med 2 977 anmälda olyckor under det första halvåret 2025. 

Allra minst olyckor inträffade under samma period på Gotland, i Norrbottens län och Västernorrlands län där 335, 367 respektive 529 olyckor anmäldes.

– Olyckorna sker inte jämnt fördelat över landet, utan koncentreras till vissa län. Därför är det viktigt att förare vet var riskerna finns och när de är som störst. Kör du i gryning eller skymning, särskilt på vägar utan viltstängsel, gäller det att vara extra uppmärksam, säger Öberg avslutningsvis i pressmeddelandet.

