Senaste nytt om Beyoncés bilsamlande

I det senaste avsnittet av Under Huven tar Karl Cajmatz och Marcus Berggren med lyssnarna på en resa som spänner från vardagstrafik i Småland till exklusiva auktioner i Monterey. Samtalet rör sig mellan polisens ingripanden, seglivade rykten i lyxbilsvärlden och frågan om hur bilar egentligen borde testas.

Vardag möter lyx

Avsnittet öppnar med en historia om en äldre förare i Tingsryd som till slut blivit av med bilen efter upprepade olovliga körningar.

Därifrån tar diskussionen fart och lyfter kontrasten mellan vardagliga trafikproblem och de mest exklusiva bilarna på jorden, från Rolls-Royce Boat Tail till Ferraris rekordnoteringar.

Podden berör också hur rykten sprids i bilvärlden. Vem som egentligen äger vissa av världens dyraste bilar är ofta höljt i dunkel, och Marcus passar på att reda ut några av de mest seglivade myterna, mer specifikt gällande Beyoncés bilsamling.

Statistik och spaningar

Mobility Swedens senaste siffror ger underlag för en diskussion om hur den svenska bilmarknaden förändras.

Tesla tappar mark, medan andra märken växer. Samtidigt reflekterar duon över skillnader mellan Europa och USA, där kulturen kring elbilar och modifieringar ser helt olika ut.

En stor del av avsnittet ägnas åt grupptester. Karl och Marcus lyfter varför de är så viktiga, vilka nyanser de avslöjar och varför de kan vara mer relevanta än enskilda tester.

Diskussionen kantas av exempel från egna erfarenheter, både från presskörningar och verkliga möten med bilar.

Audi RS 6 GT får chansen

Slutligen delar Marcus sina intryck av den exklusiva Audi RS 6 GT. En modell som markerar slutet på en era, men som också väcker frågor om värde, samlarstatus och framtiden för prestandabilar i en tid av elektrifiering.

Avsnittet rör sig sömlöst mellan lokala händelser och globala biltrender, alltid med samma nyfikenhet och skarpa blick för detaljer.