​Så bra är nya Audi RS 6 GT – världens roligaste familjebil?

​Audi RS 6 har i snart 25 år varit drömmen för alla som vill kombinera familjeliv med fart och fläkt. Nu kommer sista versionen med ren V8, utan elektrifiering. RS 6 GT är den mest extrema kombi tyskarna någonsin släppt och resultatet är imponerande.

Audi RS 6 är något av en institution i vissa bilkretsar. Sedan starten 2002 har den fyrhjulsdrivna V8-kombin blivit synonym med brutal prestanda i ett vardagsvänligt format.

Men inget varar för evigt. Audi har redan visat nya generationen A6 och nästa RS 6 blir laddhybrid, precis som nya BMW M5. RS 6 GT är därför ett farväl till det gamla receptet och en hyllning till det som gjort modellen så ikonisk.

Vi testade RS 6 GT på hemmaplan. (Foto: Marcus Berggren)

En samlarbil från start

RS 6 GT bygger på modellen RS 6 Performance men kryddas med allt Audi kunnat komma på för att göra den ännu mer extrem. Effekten är densamma som i Performance, 630 hästkrafter och 850 newtonmeter, men ingenjörerna har gått loss på annat håll.

Här finns en motorhuv i kolfiber, en dubbel takspoiler, keramiska bromsar som standard, nya fälgar, bredare däck, hårdare fjädring och skalstolar som fokuserar på sport snarare än komfort. Bilen ligger dessutom tio millimeter lägre och väger 15 kilo mindre, även om det sistnämnda knappast märks.

För Sverige gäller ett enda utförande som kallas Heritage. Dekoren i svart, grått och rött på vitlackerad bil är en blinkning till Audis legendariska 90 Quattro IMSA GTO från 1989.

Det ser mer DTM än familjebil ut och markerar direkt att detta inte är en vanlig RS 6. Globalt byggs bara 660 exemplar och fem av dem kommer till Sverige. Grundpriset hamnar runt 2,2 miljoner kronor, ungefär dubbelt mot instegsmodellen.

Audi RS 6 GT är en drömbil för familjen. (Foto: Audi)

En bil som vill leka

RS 6 har alltid varit brutal men också lättkörd. Perfekt för fartglada småbarnsföräldrar som vill känna sig som Stig Blomqvist utan att vara rallykung på riktigt. RS 6 GT behåller den filosofin men adderar en lekfullhet man inte riktigt förväntar sig.

I sportläget skickas mer kraft till bakhjulen än tidigare. Resultatet är att bilen gärna släpper lite i bakvagnen och bjuder på överstyrning när man provocerar den.

Det är inget man normalt associerar med en två ton tung kombi men RS 6 GT känns nästan som en förväxt Golf R i sitt sätt att dansa fram.

Bakom ratten märks direkt att detta inte bara en kosmetisk uppdatering. RS 6 GT är styvare, bullrigare och betydligt mer rå än vanliga RS 6.

De justerbara skalstolarna för tankarna till banan och vägljudet påminner dig ständigt om att detta är något mer speciellt än famijekombi med över 600 hästkrafter.

Till Sverige kommer RS 6 GT endast i utförandet som syns på bilden. (Foto: Audi)

Komforten tar stryk men vem bryr sig

En del av charmen med vanliga RS 6 är luftfjädringen som gör den både bekväm och vansinnigt snabb. I GT-versionen har komforten fått stryka på foten.

Fjädringen är stenhård, vägljudet tydligt och stolarna oförlåtande. Men samtidigt är det aldrig obekvämt. Man kan fortfarande köra långt utan att komma fram som en urvriden trasa.

Och när vägen öppnar upp är det bara att trycka gasen i botten. V8:an svarar direkt och automatlådan smäller i växlarna snabbare än man hinner svälja. Även i komfortläge känns RS 6 GT ständigt redo att riva av nästa acceleration, vilket onekligen är del av dess charm.

Skalstolarna skvallrar om att det rör sig om något alldeles speciellt. (Foto: Audi)

Styrning med puls

Styrningen är förvånansvärt kommunikativ. Man vet hela tiden hur nära gränsen man är vilket gör att bilen känns trygg även när tempot är högt. Fjädringen hanterar ojämnheter med imponerande stabilitet, oavsett om man kryper fram i stan eller rastar bilen febrilt på en kurvig landsväg.

Det mest imponerande är hur lättfotad bilen känns. Med över två ton i tjänstevikt borde den vara klumpig men i stället upplevs den smidig och balanserad.

Audi har dessutom jobbat hårt med att minska understyrningen som annars brukar förfölja fyrhjulsdrivna prestandabilar från det tyska märket. Resultatet är en kombi som känns limmad mot asfalten och som aldrig gör föraren osäker.

Rent kördynamiskt är RS 6 GT roligare än man anar. (Foto: Audi)

Audi RS 6 GT är drömbilen för familjen

Sedan 2002 har RS 6 förfinats, vässats och hyllats. Med GT sätter Audi punkt för ett kapitel och gör det på bästa möjliga sätt. Det är den mest körglada RS 6 som byggts och en bil som lär bli något av ett framtida samlarobjekt.

Till Sverige kommer endast fem exemplar av Audi RS 6 GT. Den är brutal samtidigt som den är tillmötesgående och praktisk. Det rör sig tveklöst om en av de bästa Audi-bilarna någonsin och är en fantastisk hyllning till en av de mest eftertraktade prestandakombibilarna.

RS 6 GT är våldsamt snabb. (Foto: Audi)

Första intryck av Audi RS 6 GT: 5/5