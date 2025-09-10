Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Polestar går mot strömmen – vill se bara elbilar till 2035

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 19:00
Polestar tycker att framtiden bara ska bestå av elbilar. Foto: Polestar

Medan BMW, Mercedes och Stellantis vill bromsa EU:s planer på ett förbud mot nya bensin- och dieselbilar från 2035 säger Polestars vd Michael Lohscheller att målet ska bestå.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar Automotive News.

Kritiken från konkurrenterna

EU:s beslut innebär att alla nya bilar som säljs från 2035 ska vara helt utsläppsfria. Men flera av Europas tungviktare är starkt kritiska. 

Mercedes-chefen Ola Källenius har varnat för att bilmarknaden riskerar att kollapsa. BMW:s vd Oliver Zipse har kallat beslutet ett stort misstag och Stellantis högsta höns Antonio Filosa vill se mer flexibilitet.

Lohscheller: ”Jag håller inte med”

Annons

Polestars vd Michael Lohscheller tar en helt annan linje. På bilmässan IAA i München markerade han tydligt att EU måste stå fast vid sitt beslut.

– Jag håller inte alls med. Att skjuta upp övergången skulle bara straffa de som redan investerat i elektrifieringen, sa han.

Han menar att övergången inte kommer ske linjärt men att det inte är ett argument för att backa. Tvärtom varnar han för att en fördröjning kan leda till fler förlorade jobb.

– Jag har aldrig sett någon bransch som gynnats av att vänta. Omställningen måste gå snabbare, sa Lohscheller.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

Annons

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Infrastruktur är inget hinder

Ett återkommande argument mot förbudet är att laddinfrastrukturen inte räcker till. Lohscheller tycker den kritiken är överdriven.

– Våra kunder har redan tillgång till en miljon laddpunkter. Hur många behöver man egentligen? 50 miljoner? 100 miljoner? Jag tycker det är ett svagt argument, sa han.

MISSA INTE: Så bra är nya elektriska Mercedes GLC – vi har åkt med

Annons

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

Avgörande möte väntar

Uttalandet kommer inför ett möte mellan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och bilindustrins toppar den 12 september. 

Då ska frågan om framtiden för bensin- och dieselbilar diskuteras. Nästa år väntar en översyn av beslutet, vilket kan öppna för förändringar.

Polestar, som nyligen visade upp stt nya eldrivna flaggskepp Polestar 5, vill dock se att EU står fast vid sitt mål. För Lohscheller är riktningen glasklar.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:00
Nyheter
/ Motor

Polestar går mot strömmen – vill se bara elbilar till 2035

Idag
17:05
Nyheter
/ Motor

Olagliga misstaget många tomtägare gör – kan ge fängelse

Idag
10:30
Nyheter
/ Motor

BMW om EU:s elbilsmål: "Ett stort misstag"

Idag
08:25
Nyheter
/ Motor

"Bildoktorns" uppmaning till bilägare – innan 3G-nätet släcks

Idag
07:01
Nyheter
/ Inrikes

Kommunerna sticker ut – här bor flest med obetalda p-böter

Igår
21:23
Nyheter
/ Motor

Över 900 000 bilar återkallas – är din med på listan?

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons