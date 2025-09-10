Polestar går mot strömmen – vill se bara elbilar till 2035

Det rapporterar Automotive News.
Kritiken från konkurrenterna
EU:s beslut innebär att alla nya bilar som säljs från 2035 ska vara helt utsläppsfria. Men flera av Europas tungviktare är starkt kritiska.
Mercedes-chefen Ola Källenius har varnat för att bilmarknaden riskerar att kollapsa. BMW:s vd Oliver Zipse har kallat beslutet ett stort misstag och Stellantis högsta höns Antonio Filosa vill se mer flexibilitet.
Lohscheller: ”Jag håller inte med”
Polestars vd Michael Lohscheller tar en helt annan linje. På bilmässan IAA i München markerade han tydligt att EU måste stå fast vid sitt beslut.
– Jag håller inte alls med. Att skjuta upp övergången skulle bara straffa de som redan investerat i elektrifieringen, sa han.
Han menar att övergången inte kommer ske linjärt men att det inte är ett argument för att backa. Tvärtom varnar han för att en fördröjning kan leda till fler förlorade jobb.
– Jag har aldrig sett någon bransch som gynnats av att vänta. Omställningen måste gå snabbare, sa Lohscheller.
Infrastruktur är inget hinder
Ett återkommande argument mot förbudet är att laddinfrastrukturen inte räcker till. Lohscheller tycker den kritiken är överdriven.
– Våra kunder har redan tillgång till en miljon laddpunkter. Hur många behöver man egentligen? 50 miljoner? 100 miljoner? Jag tycker det är ett svagt argument, sa han.
Avgörande möte väntar
Uttalandet kommer inför ett möte mellan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och bilindustrins toppar den 12 september.
Då ska frågan om framtiden för bensin- och dieselbilar diskuteras. Nästa år väntar en översyn av beslutet, vilket kan öppna för förändringar.
Polestar, som nyligen visade upp stt nya eldrivna flaggskepp Polestar 5, vill dock se att EU står fast vid sitt mål. För Lohscheller är riktningen glasklar.