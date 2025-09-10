Polestar går mot strömmen – vill se bara elbilar till 2035

Medan BMW, Mercedes och Stellantis vill bromsa EU:s planer på ett förbud mot nya bensin- och dieselbilar från 2035 säger Polestars vd Michael Lohscheller att målet ska bestå.





Det rapporterar Automotive News.

Kritiken från konkurrenterna

EU:s beslut innebär att alla nya bilar som säljs från 2035 ska vara helt utsläppsfria. Men flera av Europas tungviktare är starkt kritiska.

Mercedes-chefen Ola Källenius har varnat för att bilmarknaden riskerar att kollapsa. BMW:s vd Oliver Zipse har kallat beslutet ett stort misstag och Stellantis högsta höns Antonio Filosa vill se mer flexibilitet.

Lohscheller: ”Jag håller inte med”

Annons

Polestars vd Michael Lohscheller tar en helt annan linje. På bilmässan IAA i München markerade han tydligt att EU måste stå fast vid sitt beslut.

– Jag håller inte alls med. Att skjuta upp övergången skulle bara straffa de som redan investerat i elektrifieringen, sa han.

Han menar att övergången inte kommer ske linjärt men att det inte är ett argument för att backa. Tvärtom varnar han för att en fördröjning kan leda till fler förlorade jobb.

– Jag har aldrig sett någon bransch som gynnats av att vänta. Omställningen måste gå snabbare, sa Lohscheller.

Annons

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Infrastruktur är inget hinder

Ett återkommande argument mot förbudet är att laddinfrastrukturen inte räcker till. Lohscheller tycker den kritiken är överdriven.

– Våra kunder har redan tillgång till en miljon laddpunkter. Hur många behöver man egentligen? 50 miljoner? 100 miljoner? Jag tycker det är ett svagt argument, sa han.

Annons

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

Avgörande möte väntar

Uttalandet kommer inför ett möte mellan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och bilindustrins toppar den 12 september.

Då ska frågan om framtiden för bensin- och dieselbilar diskuteras. Nästa år väntar en översyn av beslutet, vilket kan öppna för förändringar.