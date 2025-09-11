Nyheter24
Nyheter /Motor

Kunder flyr Tesla – så många byter till bensin

Publicerad: 11 sep. 2025, kl. 10:31
Allt fler kunder är missnöjda med Tesla. Foto: Noah Berger/AP/TT & Evan Vucci/AP/TT

Teslas lojalitet bland ägare rasar och allt fler byter till konkurrenter som Ford, BMW och Hyundai, ofta för att få ett bredare modellutbud eller bättre komfort.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar Automotive News.

Tappar sin lojalitets­krona

Tesla har länge haft några av bilvärldens mest lojala kunder, men nu har trenden vänt. Enligt siffror från S&P Global Mobility tappade Tesla nästan tio procentenheter i varumärkeslojalitet i USA under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. 

Ford gick om och toppar listan med 59,6 procent medan Tesla landade på 58,1.

– Tesla har gått ner dramatiskt. Förut låg de i mitten av 60-procentspannet, säger Tom Libby på S&P Global Mobility.

Ägare byter märke

Analytiker pekar på flera orsaker till att Tesla-ägare överger märket. Modellprogrammet är smalt med i praktiken bara två volymmodeller. Modellutbudet börjar kännas gammal och dessutom menar vissa att Elon Musks politiska utspel skadat varumärket.

Många Tesla-förare väljer nu bilar från etablerade tillverkare. Audi lockar med nya Q6 E-tron och Hyundai har fått fram en stark elbilsportfölj med modeller som Ioniq 5, 6 och 9. 

Andra hoppar av helt från elbilar och köper bensinhybrider från Chevrolet, Volvo eller BMW.

MISSA INTE: Så bra är nya elektriska Mercedes GLC – vi har åkt med

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

El byts mot bensin

Trots att sju av tio Tesla-ägare fortfarande valde en elbil som nästa bil i år valde tre av tio att byta bränsletyp. 

Bland dem som gick till Chevrolet köpte 55 procent en bensindriven bil. Även när Tesla-ägare byter till Ford eller BMW hamnar en stor del i bensin- eller hybridsegmentet.

– Om de vill ha en riktigt stor bil måste de ofta gå till traditionella tillverkare och där är alternativen ofta bensin, säger Libby.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Konkurrenterna har kommit ikapp

För bara fem år sedan hade Tesla ett övertag på 9–1 mot BMW i kampen om kunderna. Nu är förhållandet 1,5–1. Tesla ligger också sämre till mot både Mercedes, Porsche och Cadillac.

Analytikern Karl Brauer menar att Tesla inte längre är ensamma om att erbjuda attraktiva elbilar.

– Det finns så många bra alternativ idag och det kommer bara bli bättre, säger han.

Teslas räddning kan bli nya modeller. Till hösten lanseras en billigare version av Model Y och nästa år väntas robotaxin CyberCab. Frågan är om det räcker för att stoppa flykten.

