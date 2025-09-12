Det betyder den gröna hastighetsskylten – sprider sig i EU

På franska vägar har nya gröna fartskyltar väckt förvirring. De signalerar inte en laglig maxhastighet, utan en rekommendation. Här är allt du behöver veta.

Det rapporterar danska Boosted.

Ny färg för att skilja sig från förbud

Bilister i Frankrike har den senaste tiden mötts av skyltar med siffror inramade av gröna cirklar. Till skillnad från de klassiska röda skyltarna innebär de inte en juridisk hastighetsgräns.

De är istället en vägledning som ska visa vilken hastighet myndigheterna anser vara säker och lämplig på just den vägen.

Valet av färgen grön är medvetet. Där den röda cirkeln signalerar förbud ska den gröna symbolisera det motsatta, alltså en rekommendation snarare än ett krav.

Ingen risk för böter

Den kanske viktigaste skillnaden är att det inte kostar något att strunta i skylten. En förare som kör snabbare än den gröna rekommendationen får ingen böter, så länge den lagliga hastighetsgränsen för vägen respekteras.

Det gör de gröna skyltarna till ett nytt sätt att kommunicera. Myndigheterna hoppas att bilister ska följa dem av eget initiativ, inte för att de tvingas.

En ny syn på trafiksäkerhet

Traditionellt har hastighetsreglering handlat om förbud och straff. Frankrike vill nu testa om "positiv vägledning" kan ge samma eller bättre effekt.

Rekommendationerna ska fungera som en hjälp för bilister, särskilt på sträckor där väder, trafikflöde eller olycksstatistik talar för att en lägre hastighet är klok.

Det är ännu för tidigt att säga om skyltarna faktiskt påverkar körbeteendet. Projektet följs dock noga, eftersom resultaten kan bana väg för en bredare användning i Europa.

Kan spridas till fler länder

De första gröna skyltarna är redan i bruk i Frankrike. Om försöket slår väl ut kan Spanien bli nästa land att testa samma modell. Det skulle kunna bli början på en ny trend inom trafiksäkerhet i hela EU.