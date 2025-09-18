Tesla tvingas göra om dörrhandtag efter kritik

Teslas futuristiska dörrhandtag har fått skarp kritik och nu lovar biltillverkaren att göra om designen för att undvika risker i nödsituationer.

Det rapporterar Reuters.

Ny design efter panik

Teslas designchef Franz von Holzhausen berättade i en podcast med Bloomberg att företaget nu vill kombinera de elektroniska och manuella handtagen, som i dag sitter på olika ställen. Målet är att göra det enklare att ta sig ut ur bilen, särskilt i nödsituationer. .

– Vi vill att det ska kännas mer intuitivt för passagerarna, förklarade von Holzhausen.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Utredning mot Tesla i USA

Beslutet kommer bara dagar efter att den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA öppnat en granskning av cirka 174 000 Tesla Model Y från 2021. Myndigheten har fått in rapporter om att de elektroniska dörrhandtagen kan sluta fungera.

Annons

Tesla-bilar har visserligen manuella nödöppnare invändigt, men NHTSA menar att barn ofta inte kan nå dem eller förstå hur de ska användas. Sedan 2018 har myndigheten fått in över 140 klagomål om fastnade eller felaktiga dörrar i olika Tesla-modeller.

Även i Kina ifrågasätts Teslas design. Enligt Bloomberg överväger landets tillsynsmyndigheter att förbjuda helt infällda dörrhandtag, vilket skulle bli ett stort bakslag för biltillverkaren.

Det finns även flertalet fall av Tesla-bilar som bedriver taxiverksamhet som har instruktioner på hur dörrarna ska öppnas och ibland även eftermarkandshandtag som fästs på utsidan.

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

Inte första gången dörrar ifrågasätts

Det är inte första gången Teslas dörrlösningar orsakar rubriker. Så sent som 2023 återkallades över 120 000 Model S och Model X i USA, eftersom dörrar riskerade att öppnas under en krock.

Teslas dörrhandtag sågs i ett tidigt skede som en futuristisk detalj som skiljer märket från konkurrenterna.