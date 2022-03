Valet 2022 närmar sig med stormsteg och partiledarna för Sveriges riksdagspartier ska göra upp ännu en gång om makten i landet.

Även om partiledarrollen innebär både omfattande ansvar och långa arbetsdagar, särskilt under ett valår, får de nio ledarna bra betalt – även om det skiljer sig en hel del mellan partierna.

Nyheter24 har, genom dokument från Skatteverket, kikat närmare på partiledarnas löner och vem som tjänar mest respektive minst. Uppgifterna gäller 2020, vilket är de senaste uppgifterna som finns att tillgå.

1. Magdalena Anderssons (S) lön – hur mycket tjänar hon?

Magdalena Andersson. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Under 2020 hade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en fastställd förvärvsinkomst som landade på 1 668 000 kronor.



Men sedan dess har hon tillträtt som statsminister och därmed får hon nu ett statsministerarvode, vilket enligt Statsrådsarvodesnämnden ligger på 2 208 000 kronor om året. Därmed är Andersson den bäst betalda partiledaren, med en lön på 184 000 kronor i månaden.

2. Ulf Kristerssons (M) lön – hur mycket tjänar han?

Ulf Kristersson. Foto: Gustaf MŒnsson/SvD/TT

Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, hade en fastställd förvärvsinkomst på 2 122 660 kronor under 2020, vilket gav honom drygt 177 000 kronor i månadslön.

Kristersson placerar sig därmed på en andraplats i löneligan.

3. Nyamko Sabunis (L) lön – hur mycket tjänar hon?

Nyamko Sabuni. Foto: Anders Wiklund/TT

På en bronsplats hamnar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni, vars fastställda förvärvsinkomst slutade på 2 028 365 kronor under 2020.



Med den årslönen drog Sabuni in drygt 169 000 kronor varje månad.

4. Ebba Buschs (KD) inkomst – hur mycket tjänar hon?

Ebba Busch. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Ebba Busch, som är partiledare för Kristdemokraterna, hade en fastställd förvärvsinkomst på 1 709 441 kronor år 2020.

Därmed trillade det in drygt 142 000 kronor i lön till KD-ledaren varje månad.

5. Annie Lööfs (C) inkomst – hur mycket tjänar hon?

Annie Lööf. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Centerpartiets partiledare Annie Lööf hade, under 2020, en fastställd förvärvsinkomst på 1 478 335 kronor. Således hade C-ledaren drygt 123 000 kronor i månadslön.

6. Jimmie Åkessons (SD) lön – hur mycket tjänar han?

Jimmie Åkesson. Foto: Christine Olsson/TT

År 2020 hade Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, en fastställd förvärvsinkomst på 1 359 152 kronor.

Detta gav Åkesson ungefär 113 000 kronor i månadslön.

7. Märta Stenevis (MP) lön – hur mycket tjänar han?

Märta Stenevi. Foto: Anders Wiklund/TT

Märta Stenevi, Miljöpartiets ena språkrör, efterträdde inte det tidigare språkröret Isabella Lövin förrän i januari 2021. Året dessförinnan, under 2020, hade hon en fastställd förvärvsinkomst på 699 537 kronor.

När hon då blev jämställdhetsminister fick hon statsrådsarvode, vilket låg på 139 000 kronor i månaden. I november samma år lämnade dock Miljöpartiet regeringen och därmed förlorade Stenevi sitt arvode.

Nu är MP-språkröret i stället riksdagsledamot och dessa har, under 2022, ett årligt arvode på 858 000 kronor, enligt riksdagen. Således landar hennes arvode på 71 500 kronor.

Huruvida hon även får lön från Miljöpartiet är oklart.

7. Per Bolunds (MP) lön – hur mycket tjänar han?

Per Bolund. Foto: Anders Wiklund/TT

Miljöpartiets andra språkrör Per Bolund har vandrat en liknande väg lönemässigt. Han tillträdde dock som språkrör redan under våren 2019 och hade därför sitt statsrådsarvode under 2020. Hans fastställda förvärvsinkomst landade på 1 668 000.



Likt Märta Stenevi återgick Bolund till arvodet för riksdagsledamöter när partiet lämnade regeringen och hans arvode landar därmed på detsamma: 858 000 kronor per år och 71 500 kronor i månaden.

Inte heller i Bolunds fall är det klart om han får lön från partiet.

8. Nooshi Dadgostars (V) lön – hur mycket tjänar hon?

Nooshi Dadgostar. Foto: Paul Wennerholm/TT

Längst ner på lönelistan hamnar Nooshi Dadgostar, partiordförande i Vänsterpartiet, som hade en fastställd förvärvsinkomst på 856 418 kronor under 2020.



Därigenom hade V-ledaren drygt 71 000 kronor i månatlig lön.