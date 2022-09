5 viktiga frågor: Så förändras Sverige med en högerregering

När vallokalerna stängde under söndagskvällen såg det rödgröna blocket ut att gå mot en seger, om än knapp. Men senare under kvällen vände läget och högersidan tog ledningen.

Ett preliminärt valresultat bör kunna presenteras först på onsdag, om allt går som planerat. Men under måndagsmorgonen såg läget ut som det gjorde sent igår kväll – mycket pekar just nu på att Sverige får en högerregering med M-ledaren Ulf Kristersson i spetsen.

Men det finns fyra faktorer som kan få valresultatet att svänga.

5 frågor - så förändras Sverige vid ny regering

Exakt hur Sverige skulle se ut efter ett maktskifte är svårt att säga. Partierna går till val på förslag och visioner som inte röstats igenom i riksdagen, och det pratas ofta vitt och brett om vad man vill, och inte vill göra.

Men flera förändringar är att vänta – här är några av dem.

1. Skärpta straff

Oppositionen är eniga på flera punkter i det brottsbekämpande arbetet. I en regering vill man skärpa straffen, bland annat genom att dubblera straffen för gängkriminella, tillåta anonyma vittnen och utvisa fler brottsdömda.

Här kan du läsa mer om vad de olika partierna vill göra i frågan om brott och straff.

2. Nya investeringar i kärnkraft

I energifrågan är Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna nästan helt överens, och blir det en högerregering i Sverige kommer 400 miljarder kronor investeras som stöd för ny kärnkraft. Ett eventuellt utbyggande måste företagen själva besluta om.

3. Billigare drivmedel

Högerpartierna är överens om att sänka priserna på både bensin och diesel. Deras vägar för att klara prissänkningen ser dock inte helt identiska ut, och det återstår att se vilken partilinje man väljer att gå på.

4. Sämre förutsättningar att klara miljömålen

Både Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna säger sig stå bakom det svenska utsläppsmålet. Sverigedemokraterna säger sig inte vilja sträva mot det.

Men enligt Naturskyddsföreningens utvärdering av riksdagspartiernas miljöarbete under den senaste mandatperioden konstaterade man att M, KD och SD aktivt motarbetat en progressiv miljöpolitik, och låg allra sämst till.

Här står partierna i frågan om klimat och miljö.

5. Fortsatta vinster i skolan

Även i frågan om friskolors möjlighet att göra vinst är högerpartierna överens, så länge skolan i fråga levererar utbildning av tillräckligt hög nivå.

Flera av partierna har däremot lyft frågan om att förändra det svenska skolsystemet.

– Det är viktigt att man har valfrihet i skolan, men vi ser stora brister i friskolesystemet och det måste regleras upp, sa Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson för L, till SVT innan valet.

Källa: Aftonbladet

