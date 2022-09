Tobias Andersson svarar: Det här vill SD göra i 5 brinnande frågor

I Nyheter24:s podcast "24 Frågor" berättar Tobias Andersson, Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson, om några av de förslag och åtgärder som partiet vill se inom fem sakpolitiska områden: sjukvård, kriminalitet, skola, invandring och integration samt klimat.

Här kan du läsa varför Tobias Andersson tycker att du ska rösta på just Sverigedemokraterna i valet 2022.

Hur vill Sverigedemokraterna förändra svensk sjukvård?

En av de största budgetsatsningarna som Sverigedemokraterna vill genomföra i frågan om sjukvård är att tandvården ska inkluderas i den allmänna sjukvården. Det ska alltså inte kosta mer att gå till tandläkaren än att gå till doktorn.

– Det kommer, om vi får genomslag, bli dyrt, men samtidigt tycker vi att det är en rättvisefråga. Tänderna är en del av kroppen och det är i dag tyvärr alldeles för många, framförallt pensionärer, som avstår från tandvård för att de inte har råd att finansiera den själv, säger Andersson.

Men förslaget gäller endast svenska medborgare och inte personer som befinner sig illegalt i Sverige. De ska i stället betala fullt pris för tandvård.

Foto: Tore Meek/NTB/TT

SD-toppen beskriver vidare situationen med långa vårdköer som "helt ohållbar".



– Ska vi lösa det så behöver vi en större statlig styrning av sjukvården. Det kan finnas situationer i dag där två intilliggande regioner, med separata sjukvårdssystem, har olika långa vårdköer för olika typer av ingrepp eller undersökningar, vilket innebär att om man bara hade åkt ett par mil till grannregionen så hade man kanske kunnat korta ner kötiden på det man är i behov av avsevärt.

– Men den typen av dialog, överföring eller samkörning av patientregister sker inte i tillräcklig utsträckning. Det tror vi skulle kunna effektivisera otroligt mycket.

Vad vill Sverigedemokraterna göra för att motverka kriminaliteten?

Enligt Tobias Andersson vill Sverigedemokraterna vidta både förebyggande och repressiva åtgärder för att motverka brottsligheten i Sverige.

– Tyvärr så blir det så i den politiska debatten att vi målas upp som ett parti som bara förespråkar strängare straff och hårdare åtgärder, samtidigt som en del andra partier bara fokuserar på det förebyggande. Från min sida så är det helt uppenbart att vi behöver både och, säger Andersson och fortsätter:

– Vi har barn och ungdomar i dag som riskerar att falla in i kriminalitet, som vi kan motverka och där det ännu inte är för sent. Där handlar det om skola, socialtjänst, föräldraansvar, mödravård och inte minst om hur myndigheterna samverkar med varandra. Det finns i dag alldeles för stora sekretesshinder som gör att information om barn och unga på vift inte kommer till berörd part, så att man inte kan sätta in de insatser som behövs.

Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/TT

Sverigedemokraterna vill att socialtjänsten ska kunna använda fler tvingande åtgärder och man vill dessutom höja skadestånden till brottsoffer samt höja straffen för grova brott.



– Det finns också individer som kommit så pass långt in i sin kriminella bana och gjort så fruktansvärda handlingar att det inte längre är tal om att jobba förebyggande, utan det är tal om att straffa de individerna och om att hålla samhällsfarliga individer borta från laglydiga människor ute i Sverige.

För att ge brottsoffer upprättelse vill man också slopa samtliga straffrabatter.

– Vi har alltså ungdomsrabatter, sedan har vi mängdrabatter ifall man begår många brott, sedan blir man villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff. Alltså, gång på gång på gång så gagnar samhället de kriminella, i stället för att stötta brottsoffren och det perspektivet måste vi justera. Då krävs det hårdare tag.

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Sverigedemokraterna vill även inrätta särskilda ungdomsfängelser och se en ny form av ungdomstjänst för barn och ungdomar som begår brott. De kan då till exempel få städa på skolor eller sanera klotter.



– Säg att man är tolv år gammal. Man har börjat sälja narkotika eller man har burit vapen som är kopplade till en gängkonflikt. Då tror jag att det är toppen att man kan få en typ av samhällstjänst för ungdomar som ska verka statusnedbrytande för den enskilde.

Vad vill Sverigedemokraterna göra för att förbättra skolan?

Sverigedemokraterna vill, enligt Tobias Andersson, frångå det man kallar "en flummig skola".

– För att kunna lyfta elever, för att kunna låta elever nå sin fulla potential, så måste vi ha en god studiero och en bra studiemiljö. Det saknar många skolor och klassrum i dag och där tror vi att man måste vara tydlig från politikens håll att det är de skötsamma eleverna som ska prioriteras.

– Är det så att någon är ordningsstörande eller är det så att någon är utåtagerande eller överlag bidrar till en dålig miljö i klassrummet, då är det den personen som ska flyttas ut och inte de som råkar illa ut som en konsekvens av den personens handlingar.

Andersson menar därför att det kan vara aktuellt med jourklasser där de som behöver extra resurser "för en fungerande skolgång" placeras.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Vidare uppger SD-ledamoten att flera skolor brister vad gäller trygghet och att det behövs fler skolkuratorer.



– Det här går åt fel håll, så då kommer vi sannolikt behöva ha mer polisnärvaro i skolorna. Inte för att vara där och gripa brottslingar, utan för att synas och knyta an till eleverna. Vi kommer att behöva ha bättre möjligheter att agera tidigt när unga visar tecken på att antingen ha hamnat snett eller lider av psykisk ohälsa.

Hur vill Sverigedemokraterna utveckla invandrings- och integrationspolitiken?

Tobias Andersson beskriver invandringen och integrationen i Sverige som "katastrofala misslyckanden". Sverigedemokraterna menar att man tagit emot för många invandrare.

– Dessutom har det ackompanjerats av en kravlös integrationspolitik där man snarare sagt att "nej, här finns ingenting att bli en del av. Det finns inget att vara stolt över. Det finns ingen tradition att försöka ansluta till. Det finns inga värderingar att ta efter. Det finns ingen historia att hylla".

– I stället har man nästan uppmanat folk som kommit hit att bibehålla sina värderingar och sina normer, vilket skapat många av de problem vi ser i dag i Sverige.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverigedemokraterna vill därför stoppa asylinvandringen och kvotflyktingsinvandringen.



– Därutöver hade vi behövt ställa krav på de som kommer hit. Tydliga krav på att man ska lära sig svenska, på att man ska bli en del av arbetsmarknaden. Vi hade behövt göra det svårare att bli svensk medborgare, så att det blir en mer utdragen process och att det kräver mer av den enskilde, säger Andersson och fortsätter:

– Vi hade behövt knyta många av de rättigheter som man i dag får helt gratis bara man sätter sin fot här till det svenska medborgarskapet, så att det faktiskt innebär någonting att bli svensk medborgare. Att man måste göra sin plikt innan man tar del av sina rättigheter.

Dessutom vill man se en nationell folkräkning.

– Individer som inte har rätt att vara i Sverige behöver återvända. Vi behöver utvisa utländska kriminella. Så en del i att lyckas med integrationen kommer att vara en aktiv återvandringspolitik, säger Andersson.

Hur vill Sverigedemokraterna stoppa klimatförändringarna?

Tobias Andersson menar på att nedläggningen av svenska kärnkraftsreaktorer lett till "förödande" konsekvenser.

– Vi ser ju att nedläggningen av fungerande kärnkraftsreaktorer i Sverige har föranlett inte bara elpriserna, utan också behovet av att elda så mycket som upp till 70 000 liter olja i timmen i Karlshamn, säger Andersson.

– Det ökar Sveriges klimatavtryck. Därför tycker vi att det är viktigt att se över förutsättningarna för att återstarta reaktorer. Vi tycker också att vi ska investera i nästa generation, alltså både generation fyra eller små modulära reaktorer som man runtom i världen är i framkant med, men där Sverige hamnat på efterkälken för att det inte funnits ett politiskt tryck på det här.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Man vill också verka mer globalt.



– Det kan handla om hur vi nyttjar våra biståndsmedel. Det kan handla om hur vi verkar för utsläppsrätter eller gör dem dyrare eller inkluderar fler, säger Andersson och fortsätter vidare:

– Men att tro att vi kan lösa de utmaningar världen ändå står inför genom symbolpolitiska åtgärder i Sverige, som plastpåseskatt eller utkonkurrering av svenskt jordbruk eller svensk industri genom höga energi- och drivmedelspriser, det kommer inte att lösa någonting alls.

Här kan du lyssna på Tobias Andersson i podcasten "24 Frågor".