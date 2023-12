Facebook börjar kryptera meddelanden – väcker oro

Metas end-to-end kryptering

Meta har meddelat att de har börjat implementera så kallad end-to-end-kryptering för alla personliga chattar och samtal på Messenger och Facebook, rapporterar TT. Denna funktion kommer att vara tillgänglig för användning omedelbart, men det kan ta lite tid innan alla Messenger-konton uppdateras med standardinställningen för end-to-end-kryptering.

Tidigare fanns det möjlighet att manuellt aktivera end-to-end-kryptering på Messenger, vilket innebar att endast avsändaren och mottagaren kunde läsa meddelandet.

Med denna förändring kommer meddelanden dock att krypteras som standard, enligt Meta.

Samarbetat med regeringar

Krypteringstekniken som används av Meta bygger på protokollen Signal och det egenutvecklade Labyrinth.

Meta uppger att de har arbetat nära med externa experter, forskare och regeringar för att "identifiera och begränsa riskerna för att försäkra att privatliv och säkerhet går hand i hand".

Riskerna med kryptering

Medan Meta betonar att kryptering kan hjälpa till att skydda användare från hackare, bedragare och kriminella, har krypteringen varit kontroversiell, särskilt bland regeringar.

Enligt Reuters uppmanade brittiska regeringen Meta att inte införa kryptering på Instagram och Facebook Messenger utan säkerhetsåtgärder för att skydda barn från sexuella övergrepp.

Eftersom inga tredje parter kan avkoda data som kommuniceras eller lagras, kan företag som erbjuder end-to-end-kryptering inte lämna ut texterna i sina kunders meddelanden till myndigheterna.

Enligt ECPAT har detta väckt oro inom olika sektorer, särskilt när det gäller brottsbekämpning och skydd av barn. Exempelvis har många som arbetar med sexualbrott mot barn uttryckt sin oro över att Facebook Messenger kommer att använda denna typ av kryptering.

Enligt uppgifter från NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, kom cirka 12 miljoner av de 18 miljoner tips de fick in 2018 gällande sexuell exploatering av barn på internet från Messenger. Om end-to-end-kryptering implementeras, kommer dessa tips inte längre kunna utredas.

Kommer till Instagram

Det har rapporterats av The Wall Street Journal att Meta även planerar att implementera kryptering på Instagram, men detta väntas inte ske förrän nästa år.

Informationen och texten i artikeln är framtagen med hjälp av AI-verktyg. Den är därefter bearbetad och faktagranskad av Nyheter24.