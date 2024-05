Så använder du Gemini 1.5 Pro i Sverige – helt gratis

Gemini 1.5 Pro har två egenskaper som gör att den sticker ut från konkurrenterna GPT-4 (ChatGPT:s betalversion) och Claude 3 Opus.

För det första är Gemini 1.5 Pro den första AI-modellen som kan titta på och förstå videor. Du kan skicka in upp till en timme långt videomaterial och be AI:n sammanfatta, förklara eller hitta detaljer i videon.

Men det är inte det mest imponerande.

Gemini 1.5 Pro kan ta in 700 000 ord på en gång

Gemini 1.5 Pro kan även komma ihåg och förstå upp till 700 tusen ord på samma gång – enormt mycket mer än alla andra AI-modeller på marknaden. GPT-4 kan i jämförelse endast komma ihåg runt 96 tusen ord åt gången, och ännu färre (cirka 24 tusen ord) om du använder den via OpenAI:s hemsida.

Detta öppnar upp för nya möjligheter. Du kan till exempel få AI:n att – på några sekunder – förstå och sammanfatta flera böcker, hundratals rapporter eller andra extremt långa texter.

Gemini 1.5 Pro har begränsningar

Gemini 1.5 Pro är inte perfekt. Den har vissa begränsningar, precis som alla andra AI-modeller.

När jag testade skicka in en video hade den ibland fel kring vissa detaljer och gav dessutom mycket kortare svar. Även vid vanliga frågor kan Gemini 1.5 Pro hallucinera, alltså hitta på information, så det gäller att alltid dubbelkolla att det den säger stämmer.



På Chatbot Arena, den mest populära rankinglistan för AI-modellers förmåga att skriva, resonera och koda, ligger Gemini 1.5 Pro på en delad andra plats med Claude 3 Opus, strax efter GPT-4. Modellen är alltså bra – men inte bäst.

Rankinglistan för AI-modeller, 3 maj 2024. Foto: Skärmavbild/Chatbot Arena

Så testar du Gemini 1.5 Pro i Sverige

Att använda Gemini 1.5 Pro i Sverige är dessvärre lite klurigt. Hemsidan, Google AI Studio, där den kan användas är nämligen inte tillgänglig här på grund av EU:s restriktioner.

Gemini 1.5 Pro kan däremot användas i Sverige via Google:s andra AI-tjänst, Vertex AI. Den är inte lika smidig att använda som Google AI Studio, men fungerar ändå utmärkt för den som vill testa på modellen. Där erbjuds även en API till AI:n för den som vill använda Gemini 1.5 Pro i sitt kodprojekt.

För att använda Gemini 1.5 Pro behöver du registrera dig via Vertex AI och sedan klicka in dig på fliken "Model Garden". Där väljer du Gemini 1.5 Pro och klickar på "Open in Vertex AI Studio". Efter det kan du använda modellen kostnadsfritt.



Gemini 1.5 Pro kan kosta pengar i framtiden

Gemini 1.5 Pro är för närvarande i förhandsvisning, vilket är förklaringen till att den är helt gratis just nu.

När modellen lanseras "på riktigt" kommer den förmodligen att kosta pengar, men också vara lättare att använda.

