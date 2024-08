Okända knepet: Så raderar du enkelt gamla Facebook-inlägg

År 2004 grundade Mark Zuckerberg den sociala medie-plattformen Facebook och några år senare skulle den ta världen med storm. Funktioner som puffar och spel är det i dag få som använder på Facebook, men på 00-talet var det vanligt. Och allt detta sparas i ens profil.

20 år senare är det många som haft ett konto på plattformen i många år och som kanske inte önskar ha publicerat allt som man publicerat.

Att på sin profil ha gamla bilder från flera år tillbaka kan många tycka är lite pinsamt. Den som vill gå flera år tillbaka i sitt flöde för att radera gamla bilder eller inlägg måste scrolla länge på sin profil. Men det finns ett knep som underlättar processen, något som The Verge var först att skriva om.

Genom att gå in på sin profil via en dator, och alltså inte via appen, kan man ta till denna metod.

Så gör du för att radera gamla Facebook-inlägg

Väl inloggad på en dator ska man klicka på sitt namn högst upp i högra hörnet för att sedan komma till sin Facebook-profil. Därefter går man till kolumnen där alla inlägg visas och klickar på fliken "Filter".

Då presenteras en meny där man kan välja vilket år man vill gå till, vem som publicerat det och vilken typ av sekretess inlägget har, det vill säga vilka som kan se det. Slutligen kan man även välja om man vill se inlägg som man själv har blivit taggad i av andra. Här kan man alltså snabbt välja vilken typ av inlägg man vill se och när det är ifrån.

När man har hittat de inlägg eller bilder man vill radera klickar man på de tre prickar som finns på det specifika inlägget och väljer "Radera inlägg" eller "Flytta till papperskorgen".

Därefter kan du pusta ut, dina gamla inlägg är borta från din Facebook-profil.

