Problem att komma in i Gmail? Då ska du göra detta

Under den senaste tiden har Microsoft 365-användare vittnat om att det har varit svårt att ta sig in i sin Gmail, något som PC för alla var först att skriva om. Samtliga användare har försökt ta sig till sin mejlinkorg via Outlook.

Bedragare använder sig av Microsoft i nätfiske

Outlook ägs av Microsoft, som är ett av världens största företag vilket har gjort att flera bedragare har utgett sig för att komma från företaget. I en studie visade sig att 57 procent av alla nätfiskeförsök handlade om bedragare som utgav sig för att skriva från Microsoft, något som Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Problem att komma in på Gmail? Gör det här

Microsoft 365-användare som inte kommer in på sin Gmail kan emellertid pusta ut. Innan en permanent lösning är presenterad finns det tre knep att ta till.

Det första drabbade användare kan göra är att försöka ta sig till mejlen via en annan webbläsare. Om detta inte fungerar bör användaren kontrollera om IMAP har aktiverats på dennes Google-konto.

IMAP står för "Internet message access protocol" och styr vilka enheter som användaren kan ta del av sina mejl från. IMAP är något som Gmail-användare sällan behöver fundera över eftersom den vanligtvisuppdateras automatiskt. Enligt PC för alla kan denna uppdatering inte ha genomförts denna gång.



Det tredje knepet som användaren kan ta till är att öppna Registereditorn i Windows, och gå in på "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common", skriver tidningen.

Där skapar man ett "REG_DWORD" med namnet" insiderslabbehavior". Till sist sätter man värdet på 1 och efter det ska Outlook-användare kunna nå sin mejl.