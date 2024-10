Har du den här tv:n? Nu varnas användare: "En trojansk häst"

De senaste decennierna har tekniken utvecklats i en rasande fart. För inte så länge sedan var mobiltelefonerna vi använde oss av små knapptelefoner och tv-apparaterna tjocka, fyrkantiga lådor.

Numera är det raka motsatsen i och med de smarta telefonerna och de slimmade tv-apparaternas intåg.

I mobilen kan vi i dag göra det allra mesta från att titta på film och chatta med människor på andra sidan jorden till att betala räkningar och söka jobb.

Tv-apparaterna är numera även de smarta med inbyggda funktioner som gör det möjligt för dig att titta på filmer, serier och sportevenemang på en drös olika plattformar så som Netflix, TV4 Play eller Viaplay. Du kan därtill streama musik eller använda tv-skärmen som en förlängd datorskärm om du jobbar hemifrån.

Möjligheterna är med andra ord betydligt större än för ett par år sedan.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Falska Swish-appar florerar i Sverige

Teknikens framfart har dessvärre också medfört att risken att råka ut för allt från virus och angrepp till bedrägerier ökat.

Nyligen började till exempel falska Swish-appar florera i Sverige. Genom den luras företagare som godkänner Swish som betalmetod på pengar genom att bedragaren visar upp en app som ser identisk ut som den riktiga Swish-appen. Men i själva verket är det en bluff-app som bedragaren kontrollerar, och när en bild på överföringen visas så är det inte på riktigt. Någon överföring görs nämligen aldrig från de falska apparna.

Foto: Martina Holmberg / TT

Organisationen varnar för tv-apparaterna

Nu rapporterar tekniksajten Swecklockers om en risk för alla som äger en smart-tv.

Det är nämligen så att organisationen Center for Digital Democracy (CDD), som främst är engagerade i frågor som rör amerikanska konsumenters integritet, släppt en ny och minst sagt alarmerande rapport vid namn How TV Watches Us: Commercial surveillance in the streaming era”.

Där framgår det att dagens uppkopplade tv-apparater, så kallade Connected tv (CTV), och de med streamingstickor är ett övervakningssystem som ”sedan länge undergrävt integritets- och konsumentskyddet”.

Enligt sajten ska rapporten även lyfta det faktum att tv-tillverkare som Samsung och LG utvecklat en allt mer avancerad teknik för att samla in användardata, det vill säga information om ditt användande. Det har gjorts till den gräns att man i rapporten beskriver det som integritetskränkande och en mardröm för användare.

CDD väljer dessutom att rikta hård kritik mot streamingindustrin och deras integritetspolicyer där de menar att användarna i en allt mindre utsträckning får information om hur de kan komma att spåras och att språket är vilseledande vilket försvårar insikten om hur man får riktad reklam.

I rapporten skriver CDD att ett inköp av en uppkopplad smart-tv kan likställas med att få in "en trojansk häst i sitt hem", skriver Sweclockers.

