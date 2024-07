Android? Så slipper du få virus i mobilen

De senaste årtiondena har andelen smartphones ökat rejält, både i Sverige och i världen. Bland de mer populära modellerna finns både iPhone och Samsung.

Enligt Internetstiftelsen har närmare 50 procent av svenska befolkningen en iPhone, medan omkring 40 procent har en Android-telefon.

Så lurar bedragaren dig

Den senaste tiden har det dock blivit allt vanligare för bedragare att med hjälp av smartphonen försöka lura och roffa åt sig pengar från privatpersoner, antingen genom att låtsas representera en myndighet eller en bank, eller genom att helt enkelt låtsas vilja skydda dig mot digitala hot.

Android-telefonen kan få virus

Att ha en smartphone underlättar saker och ting för de allra flesta, framför allt då du numera kan sköta det mesta i den. Allt från att handla, betala räkningar, föra över pengar, lyssna på musik eller kolla på film.

Baksidan med att ha en smartphone är att risken för att få ett virusangrepp också ökar.

Som ett led i att råda bot på att användare får virus i mobilen har Android, som ägs av Google, nu vidtagit åtgärder.

Genom att ge Android förbättrade skydd mot virus, malware, som är skadlig kod eller medvetna sabotageprogram, och annan skadlig programvara vill man minimera risken att utsättas för ett angrepp i telefonen, skriver Mobil.

Så skyddas din Android-telefon

Sajten skriver att Google nu arbetar med att de verktyg som aktivt söker igenom appar och APK:er, som är ett filformat, efter skadlig kod ska göra det ännu effektivare än tidigare. Företaget har därför implementerat ett verktyg som fått namnet YARA som används inom cybersäkerhet för att upptäcka, identifiera och klassificera skadlig kod.

Virus kan exempelvis ta sig in i appar som laddas ner i Play Store eller via hemsidor du besöker. Genom att implementera YARA i molnbaserade och lokala sökningar efter virus och andra skadliga program vill man göra det ännu svårare att ta sig in i din enhet. Således behöver inte du som användare göra något utan arbetet med att skydda dig från skadliga program, koder och virus sker av Android.

