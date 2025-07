Google varnar: Gör inte detta i Gmail

Uppmaningen: Använd inte sms-koder för att logga in på Gmail

Att använda sig av sms-koder vid inloggning via olika tjänster, exempelvis Gmail, är långt ifrån idealiskt ur säkerhetssynpunkt. Därför har allt fler företag som erbjuder tjänster där säkerhet är viktigt gått över till att rekommendera säkrare sätt att logga in på. En lösning är att använda dig av tvåfaktorsautentisering när du loggar in på olika konton.