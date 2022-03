Vladimir Putin har fått hela världens blickar riktade mot sig efter att han beordrat ryska styrkor att invadera Ukraina i vad han, i ett tv-sänt tal, kallade "en specialoperation". Läs mer om det här.

Sedan dess har det florerat uppgifter om att Putin ska ha flyttat sin familj till en specialbyggd bunker i Sibirien, vilket Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Huruvida exfrun Lyudmila Ocheretnaya fortsatt ingår i den närmaste kretsen är okänt, men klart är att hon stod vid Putins sida i hela 30 år.

Vladimir Putin: "Hade vant mig vid ungkarlsliv"

Vladimir Putin träffade Lyudmila, som då hette Shkrebneva i efternamn, i Sankt Petersburg under 1980-talet. Hon var flygvärdinna vid tiden och det var gemensamma vänner som såg till att Vladimir och Lyudmila till slut träffades.

Lyudmila och Vladimir Putin år 2002. Foto: ITAR TASS/AP/TT

– Jag förstod att om jag inte gifter mig inom två-tre år, då kommer jag aldrig att gifta mig. Men jag hade förstås vant mig vid att leva ungkarlsliv. Lyudmila ändrade på det, ska presidenten ha sagt senare, enligt Reuters.



Giftermålet: Lyudmila blev Luydmila Putina

Året var 1983 när Vladimir Putin och Luydmila, som då tog efternamnet Putina, blev äkta makar. Inom loppet av några år hade de fått två döttrar: Mariya Putina, född 1985 och Yekaterina Putina, född 1986.

Här kan du läsa mer om Putins döttrar.

Luydmila trivdes inte som presidentfru

Vid millennieskiftet blev Vladimir Putin president i Ryssland. Läs mer om hur han tog makten här.

Då blev Luydmila Putina så kallad "first lady", men hon ska inte ha trivts särskilt bra i den nya rollen och kändisskapet som följde.

– Hon brukade berätta för mig att hon inte gillade att resa eller visa sig offentligt. Hon var inte redo för den rollen, har designern Slava Zaitsev, som klädde Luydmila vid flera tillfällen, tidigare sagt till Reuters.

Skilsmässan mellan Vladimir Putin och Luydmila

I juni 2013 meddelade paret att de skulle skilja sig, enligt Reuters.

– Vårt äktenskap är över på grund av det faktum att vi knappt träffas, sade Luydmila Putina då och tillade att hon "verkligen inte gillar publiciteten".

– Luydmila och jag kommer alltid att vara nära varandra. För alltid, det är jag säker på, sade Vladimir Putin.

Luydmila Putina idag – gift med Artur Ocheretny

Efter skilsmässan dröjde det bara tre år innan det kom rapporter om att Lyudmila gift sig igen. Denna gång med den över 20 år yngre affärsmannen Artur Ocheretny vars efternamn hon då tog, enligt CNN.

Han ska, enligt Insider, vara generaldirektör vid organisationen Center for the Development of Interpersonal Communications.

Ett hus i södra Frankrike som enligt lokala medier ägs av Artur Ocheretny. Foto: Bob Edme/AP/TT

Sedan dess har Luydmila levt ett mycket privat liv bortom strålkastarljuset. Den nye maken sägs dock äga ett hus i Biarritz i södra Frankrike, inte långt från Lyudmilas dotter Yekaterina, som Luydmila ofta besöker, enligt Time Magazine.

Alexandre de Miller de La Cerda vid det ryska konsulatet uppger för tidningen att han sett Luydmila köra runt i en hyrbil, handla textilier och besöka "det hus som tillhör en gemensam vän från Putins krets i Sankt Petersburg".