Kanterna kraftsamlar för att klämma åt Macron

Fakta: Parlamentsval i Frankrike Ledamöterna i det franska parlamentets underhus – nationalförsamlingen – väljs i 577 enmansvalkretsar över hela landet och av franska medborgare utomlands. Oavsett hur många röster olika partier får totalt så är det vinnarna i varje valkrets som tar plats i parlamentet, utan utjämningsmandat. Om ingen kandidat får mer än 50 procents stöd i den första valomgången så hålls en avgörande omgång två veckor senare, ungefär som i presidentvalet. Där ställs de två mest populära kandidaterna mot varandra, men också ytterligare kandidater om någon har fått över 12,5 procents stöd, vilket dock är ovanligt. I valet 2017 var det bara fyra kandidater i hela landet som fick mer än 50 procent i första omgången. I finalomgången tas parlamentsplatsen av den kandidat som får flest röster, oavsett procentandel.

Frankrikes president valdes om med god marginal i söndags, men många väljare antas snarare ha röstat mot hans utmanare Marine Le Pen än för honom. Många valde också att avstå helt från att rösta.

På onsdagen gjorde Macron sitt första offentliga framträdande sedan valsegern. Han besökte en marknad i Cergy, nordväst om Paris. Där stannade var tredje röstberättigad person hemma i söndags.

Presidenten talade om folk som har tappat förtroendet för myndigheterna och som känner sig övergivna.

— Att vara här visar att jag besökte arbetarområden under min kampanj och att jag också vill vara här under de första timmarna, och under hela min mandatperiod, för att ge folk här möjlighet att ta sig fram och lyckas. Det är ett sätt att bemöta denna misstro.

Splittrad vänster samtalar

I presidentvalet fick fransmännen i slutänden välja mellan två kandidater. I valet till nationalförsamlingen den 12 och 19 juni står 577 mandat på spel.

Vänsterledaren Jean-Luc Mélenchon, som var hack i häl på nationalistledaren Marine Le Pen i presidentvalets första omgång, beskriver valet i juni som en "tredje valomgång". Radikale Mélenchon har länge försökt få Frankrikes splittrade vänster att ställa sig bakom honom och hans rörelse Det okuvliga Frankrike (LFI).

Förhandlingar pågår med De gröna (EELV), men enligt tv-kanalen BFMTV har LFI-lägret redan tryckt upp 200 000 affischer med budskapet "Mélenchon – premiärminister".

— Knappast, säger vi. Vi kan vinna tillsammans, säger den gröne partiordföranden Julien Bayou, som föreslår en vänsterkoalition, till tidningen Libération.

Tidigare stora Socialistpartiet (PS), vars kandidat Anne Hidalgo fick blott ett par procent i presidentvalet, sväljer viss stolthet. Partistyrelsen beslutade i tisdags att man ska prata med alla partier till vänster. På onsdagen höll PS och LFI ett första möte för att nå någon samsyn, rapporterar franska tidningar.

"Frieri" till höger

Marine Le Pen förlorade igen, men hon slår sig för bröstet med att hennes stöd åtminstone har växt och räknar med att Nationell samling (RN) kommer att bära ytterhögerns flagga i parlamentsvalet.

Éric Zemmour, hennes något mer radikale utmanare i presidentvalet, har bett henne att lägga "tidigare bråk åt sidan" för att bilda en "nationell union". Men hittills får han inget gehör.

Nationell samlings tillförordnade partiledare Jordan Bardella säger sarkastiskt att Zemmours förslag är ett "frieri med finess", skriver Le Monde.

— Det kommer att vara RN-kandidater överallt (i alla valkretsar). Det kan finnas vissa som kommer utifrån som får RN:s stöd, men det kommer inte att bli några allianser som sådana, som mest överenskommelser på lokal nivå, säger Bardella.

Marine Le Pens systerdotter Marion Maréchal-Le Pen – som överraskande ställde sig bakom Éric Zemmour inför valet – försöker också slå an en försonande ton.

"Utan en koalition är det Macron som blir mer mäktig och Mélenchon som står främst i oppositionen", skriver hon på Twitter.

Zemmour lovar att inte utmana RN:s kandidater i någon valkrets, vilket han beskriver som en nationell union "i handling".

Vid sidan av högerradikalerna utropar traditionella Republikanerna att det tänker fortsätta vara det största oppositionspartiet, trots ett stort nederlag i presidentvalet.

Riskerar svår sambo

Om Emmanuel Macron tappar sin samlade majoritet i nationalförsamlingen så hamnar han sannolikt i det som kallas ett samboskap (cohabitation): ett läge där presidenten måste samsas om makten med en premiärminister och regering av annan partifärg.

Redan nu behöver presidenten dock utse en ny premiärminister, då sittande Jean Castex avgår. På marknadsplatsen i Cergy meddelar Macron att partifärg spelar mindre roll, men att han kommer att tillsätta någon "som är fäst vid sociala frågor, klimatfrågan och frågan om tillväxt".