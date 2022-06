Ryssland svartlistar brittiska journalister

Ryssland meddelar på tisdagen att 49 brittiska medborgare svartlistas och portas från att resa in i landet. Det handlar om journalister från exempelvis BBC, The Guardian, Financial Times och Daily Mail samt personer med anknytning till försvaret, däribland högt uppsatta militärer och politiker.

Det ryska utrikesdepartementet hävdar i ett uttalande att journalisterna finns på listan för att de ger en "falsk och ensidig" bild av Rysslands krig i Ukraina. Politikerna och militärerna listas på grund av att Storbritannien förser Ukraina med vapen och annat stöd. Även företagsledare inom försvarssektorn portas. Listan inkluderar John Witherow, chefredaktör för The Times, Chris Evans, chefredaktör för The Daily Telegraph, Tim Davie, vd för BBC och Katharine Viner, chefredaktör för The Guardian. Där finns även chefen för det brittiska flygvapnet, Michael Wigston, och försvarsupphandlingsminister Jeremy Quin.