Jonas Falk, 49, pekades ut 2010 som hjärnan i Sveriges största kokainhärva genom tiderna – "Playamålet". Falk greps i Colombia och förflyttades till Sverige där han isolerades i häktet.

I tre och ett halvt år isolerades han för att han ansågs vara så pass farlig. Han hade noll interaktion med omvärlden och de andra intagna.



En av anledningarna till att Falk kunde gripas var ett osannolikt beslag av 1,4 ton kokain. Jonas Falk dömdes till 18 år i fängelse för att sedan frias helt – då det helt enkelt inte fanns bevisning som höll för en fällande dom, enligt hovrätten.

Förundersökningen bakom operationen är en av Sveriges största genom tiderna.

Jonas Falk belades med handfängsel

Nu har Jonas Falk gripits på nytt. Tidigt på torsdagen slog en polisstyrka om sex spanska poliser från spanska Policía Nacional till mot svensken vid ett lyxhotell i San Antonio på Ibiza.

Där befann sig Falk vid en strandbar som tillhör lyxresorten Oku Ibiza. Inför ögonen på gäster belades Falk med handfängsel och fördes bort. Men vad det handlar om är polisen förtegen om.

”Det här är ett polisärende och vi kommer inte att kommentera situationen. Personen i fråga var inte gäst på hotellet”, skriver hotellet Oku Ibiza.



Jonas Falk intervjuas i "Operation Playa" Foto: Faksimil SVT

Jonas Falks spanska advokat Clara Martines Nogues skriver att hon under fredagen träffat Falk, och uppger att hon inte kan berätta något mer om fallet eller misstankarna. Advokaten meddelade senare att Falk släppts på fri fot, rapporterar Expressen.

– Utredning pågår och under tiden så är det sekretess. Tyvärr är det så. Vi får inte kommentera något så länge det är sekretess. När polisen är färdig med sin utredning så kommer de att lyfta sekretessen och då kommer vi att kunna berätta mer, säger en talesperson för polisen på Ibiza, till tidningen.

Jonas Falk – en skicklig rymmare

För drygt ett år sedan dömdes även Jonas Falk till två och ett halvt år fängelse, samt motsvarande 50 miljoner kronor i böter av spansk domstol. Rätten ansåg att det bevisat att han tvättat omkring 56 miljoner kronor genom investeringar i nattklubbar, lyxhus och restauranger.

Jonas Falk hette tidigare Jonas Oredsson. Han inledde sin väg in i kriminalitet redan som tonåring, då han stal bilar. Något som senare blev till flertalet väpnade rån. Han dömdes vid upprepade tillfällen till fleråriga fängelsestraff och är även omskriven som en skicklig rymmare som ofta lyckades komma iväg under häpnadsväckande former.