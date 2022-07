Bakslag för ryska hamburgerkedjan – skyller på fel potatis

Det kanske ser ut och smakar som McDonald's – men nu är det istället "Vkusno & tochka". Namnet kan översättas med "Smaskens helt enkelt”. Här kan du läsa mer om nya ryska “McDonalds”.

De gyllene bågarna är borta och menyn har kortats ner. I början av juni i år slog 15 av Mcdonald's tidigare restauranger i Ryssland upp dörrarna i Moskva. Men den här gången i ny, och helrysk, tappning.

Entreprenören Alexander Govor tog över verksamheten efter att McDonald’s i maj lämnade Ryssland till följd av kriget i Ukraina.



Ryska Mcdonald's: "Nu är det slut med pommes frites"

Köerna slingrade sig långa när snabbmatskedjan öppnade för en månad sedan. Nu har det ryska företaget däremot drabbats av en motgång. På grund av potatisbrist har flera restauranger tagit bort pommes frites från menyn helt och hållet, skriver Aftonbladet och hänvisar till BBC.

I ett uttalande från företaget säger man att pommes frites kan vara tillbaka på menyn till hösten. Tills dess får kunderna helt enkelt nöja sig med resterande läckerheter på menyn: nuggets, burgare och läsk.

Jordbruksdepartement förnekar brist på potatis

Företaget sägs skylla på varubristen och att 2021 bar dålig skörd, vilket innebär att ”rätt sorts potatis” inte kunnat levereras det här året. Företaget säger även att det för närvarande är svårt att importera potatis från andra leverantörer.

På Telegram förnekar däremot landets jordbruksdepartement uppgifterna. Potatis ska finnas i överflöd. Inlägget döptes till ”There are potatoes – and that's it”, skriver tidningen.

”Den ryska marknaden är väl försedd med potatis. Dessutom kommer grödor från den nya skörden redan nu, vilket utesluter att det skulle vara brist” skriver jordbruksdepartementet.