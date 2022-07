Den amerikanska juristen, David Crane, har som ende åklagare i världen lyckats fälla en president för krigsbrott. Tidigare har han lyckats fälla Charles Taylor, Liberias president, som åtalades för grymheter i inbördeskriget i Sierra Leone som krävde minst 200 000 dödsoffer.

Då utlämnades han till domstolen och nästan tio år från det att processen startade 2003 tills han fälldes 2012. Till slut dömdes Charles Taylor till 50 års fängelse som han nu avtjänar i Storbritannien.



Vill se samma scenario med Putin

Nu vill David Crane göra samma sak med Rysslands president Vladimir Vladimirovitj Putin. Crane menar att Putin är en internationell auktoritet när det gäller krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter, rapporterar Expressen.

Nu har David Crane fått ett preliminärt uppdrag från FN att inrätta en specialdomstol där Putin och hans befälhavare kan rannsakas för brott i Ukraina.

– Jag har redan eliminerat en president, vi kan göra det igen, säger han och påpekar att också Ukraina begår krigsbrott, säger han till Expressen.

David Crane är den enda i världen som lyckats fälla en president i krigsbrott. Foto: AP/TT

Ryssland har begått tiotusentals krigsbrott under kriget i Ukraina, dödande av civila, våldtäkter, kidnappning, plundring, terrorbombning och en rad andra brott som faller in under kategorierna krigsförbrytelse.



David Crane understryker också att Ukraina har gjort sig skyldigt till krigsbrott – om än i mycket mindre omfattning. Men han menar att även Ukraina bör ställas till svars för brotten.



Vladimir Putin kommer att åtalas på plats

Han understryker även hur svårt det är att få ett lands ledare fälld för krigsbrott. I sin roll som åklagare måste han bevisa att Putin gett uttryckliga order om handlingar som innebär brott. David Crane tror sig däremot ha goda chanser att hitta bevis när det gäller Putin.

– Vladimir Putin kommer att åtalas. Det kan ta tid, men det kommer att ske. Också hans befälhavare och politiska medarbetare, säger David Crane till tidningen.

Putin kan åtalas utan att själv vara närvarande, men måste vara på plats under själva rättegången.

– Det finns ingen preskriptionstid för ett sådant åtal. Han kommer att vara en åtalad krigsförbrytare för resten av sitt liv. Han kan inte resa, till slut kanske det uppstår en politisk rörelse i Ryssland som lämnar ut honom, säger han.