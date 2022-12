Lavrovs angrepp mot svensk toa – "omänskligt"

Det var på onsdagen som han under det årliga evenemanget Primakov Readings i Moskva berättade en anekdot om de könsneutrala toaletterna som han upplevt under ett Sverigebesök, rapporterar bland annat The Daily Beast.

— Jag visades till en dörr som det stod "WC" på. Jag frågade "Är det här för damer eller för herrar? De svarade mig att "den är för alla". Jag kunde inte tro det, men det var verkligen så det var.

Det säger han i ett videoklipp som bland annat det oppositionella belarusiska mediebolaget Nexta publicerat på Twitter. Ämnet ska ha kommit upp i en diskussion om tolerans för olika könsidentiteter i Europa.

— Ni har ingen aning om hur omänskligt det är, helt enkelt inte mänskligt, fortsätter han.

Händelsen ska ha ägt rum i pausen på OSSE-ministermötet i fjol.