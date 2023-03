Uttjänt oljefält ska fyllas med koldioxid

CCS står för carbon capture and storage, det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid.

Koldioxiden avskiljs från rökgaser och komprimeras under högt tryck så att den blir flytande. Den flyttas sedan via mellanlager till en permanent lagringsplats flera kilometer under havsbotten och omvandlas så småningom till sten.

I Sverige är koldioxidlagring tillåtet, men bara till havs och tillstånd krävs. Koldioxidlagring i Sverige bedöms dock ligga långt fram i tiden.

Energimyndigheten arbetar för att tekniken ska börja användas i Sverige.

Källa: Energimyndigheten och SGU