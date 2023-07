Beslut: Prins Harrys fall går till rättegång

Prins Harry anklagar The Sun och den numera nedlagda News of The World för att ha hackat hans telefon och använt andra olagliga metoder för att samla information om honom under många år.

Rättegången mot The Suns ägare News Group Newspapers (NGN) väntas inledas nästa år. Prins Harrys anklagelser om olagliga metoder kommer att tas upp i rätten, men domaren har avfärdat hans påståenden om telefonhackning.

NGN har nekat till prinsens anklagelser.