Omfattande flyganfall i väntan på "nästa steg"

Under natten och måndagsmorgonen har minst 70 människor dödats i israeliska attacker, enligt uppgifter från hälsovårdsmyndigheterna i det Hamasstyrda Gaza. Dödssiffran har inte bekräftats från oberoende håll.

Enligt israeliska militäruppgifter har "över 320 militära mål i Gazaremsan" träffats under det senaste dygnet.

Vid gränsen mot Gaza har soldater och militärfordon samlats inför vad som väntas bli en israelisk markoffensiv efter terrorstämplade Hamas blodiga attack mot Israel den 7 oktober, då över 1 400 israeler, de flesta civila, dödades. Dessutom fördes över 200 människor bort som gisslan.

Israel säger sig ha ökat antalet flyganfall för att minska riskerna för soldater i "nästa steg".

Över 4 600 människor har hittills dödats i Gaza enligt uppgifter från det Hamasstyrda hälsovårdsdepartementet.

"Förödande" konsekvenser

Farhågorna för att kriget ska sprida sig till ytterligare parter har växt under Israels attacker i Syrien, Libanon och Västbanken, samt hot mot Iran den senaste tiden. Nästan dagligen skjuter Israel och Hamasallierade libanesiska islamiströrelsen Hizbollah på varandra över gränsen till Libanon.

Premiärminister Benjamin Netanyahu har meddelat att om Hizbollah kliver in i kriget på Hamas sida är det ett stort misstag.

— Vi kommer att förlama det (Hizbollah) med en kraft som det inte ens kan föreställa sig, och konsekvenserna för det och den libanesiska staten kommer att vara förödande, sade han på söndagen.

Fortsatt flöde

I lördags kunde 20 lastbilar köra in i Gaza med den första hjälpsändningen sedan Israel placerade den Hamasstyrda Gazaremsan under "total belägring" i början av kriget. Under söndagen släpptes en andra omgång lastbilar, 15 stycken, in. Båda konvojerna körde in från Egypten vid gränsövergången Rafah.

FN bedömer att det behövs omkring 100 lastbilstransporter per dag för att möta det humanitära behovet. Enligt hjälparbetare behövs mycket mer hjälp för att hantera den växande humanitära krisen i Gaza där hälften av invånarna har tvingats fly från sina hem.

Enigt israelisk militär är den humanitära situationen "under kontroll".

Under söndagen bekräftade Benjamin Netanyahu och USA:s president Joe Biden att det nu kommer att finnas ett "fortsatt flöde av denna kritiska hjälp till Gaza", skriver Vita huset i ett uttalande.