Lät sin mamma mördas – nu släpps Gypsy Rose Blanchard ur fängelset

2016 dömdes amerikanska Gypsy Rose Blanchard till 10 års fängelse för mordet på sin mamma Clauddine ”Dee Dee” Blanchard. Samtidigt som det brutala mordet utredes uppdagades en livstid av misshandel och vanvård av Gypsy Rose. Fallet blev uppmärksammat globalt genom HBO-dokumentären "Mommy dead and dearest" och tv-serien "The Act".

Hon mördade sin mamma – då upptäcktes familjens mörka hemlighet

Under sin uppväxt tvingades Gypsy Rose Blanchard bland annat att sitta i rullstol och ta mediciner hon inte behövde. Hens uppväxt visade sig vara ett extremt fall av Münchenhausen by proxy.

8 sjukt spännande serier – som är baserade på sanna historier

Villkorligt frigiven

Under torsdagsmorgonen 28 december 2023 lokal tid släpptes Gypsy Rose Blanchard ur fängelset. Gypsy Rose, som nu är 32 år gammal, blev villkorligt frigiven.

Tre extrema fall av Münchausen by proxy – med dödlig utgång

Under sin tid i fängelset har hon hunnit skriva en bok om sitt liv. Boken vid namn "Released: Conversations on the eve of freedom" släpps den 9 januari 2024.

Gypsy Rose Blanchard med sin mamma Dee Dee Blanchard. Foto: Facebook.

Nära anhörig pekas ut av Johanna Möller: "Hade starkt motiv"

Källa: Penguin Random House, Aftonbladet.