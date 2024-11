Donald Trump: Miljonärssonen som talar till arbetarklassen

Född 1946 i Queens i New York, där han även växte upp. Han har en ekonomexamen med inriktning på fastigheter från University of Pennsylvania.

Donald Trump glider nedför den gyllene rulltrappan i sin Manhattanskyskrapa Trump Tower, inför pressuppbådets blixtrande kameraljus.

Det är den 16 juni 2015, och amerikansk nutidshistoria skrivs. Affärsmogulen och tv-personligheten Trump meddelar att han ställer upp som kandidat i presidentvalet året därpå.

Han utropar att det är underbart att stå inför så många människor – "Tusentals!" – och påstår att det är en större publik än de andra presidentaspiranterna haft när de meddelat sin kandidatur.

Sedan fortsätter han med att säga att USA behöver börja vinna igen, att andra länder för in våldtäktsmän som migranter och att landet behöver "en ledare som skrev 'The art of the deal'" – hans (spökskrivna) bästsäljande biografi från 1987 där han förklarar hur han kan sälja vad som helst till vem som helst.

Teman som känns igen från Donald Trumps fortsatta politikerbana: publiksiffror och popularitet, invandringskritik och konsten att förhandla.

Donald Trump 1985. Foto: Marty Lederhandler/TT

Donald Trump vinner "vanliga" amerikaners hjärtan

Med sin frispråkiga retorik vinner Donald Trump snabbt "vanliga" amerikaners hjärtan – de som tröttnat på vad som beskrivs som en politisk elit, sedan årtionden dominerad av familjedynastier som Kennedy, Bush och Clinton.

Med en kampanj som lovar att "tömma träsket" i Washington och en förmåga att klara sig helskinnad ur flera skandaler segrar Trump över Demokraternas kandidat Hillary Clinton – något som få professionella tyckare då trodde var möjligt.

Den första kontroversen av många under hans ämbetsperiod kommer direkt efter invigningen, när Trumps stab hävdar att publiken som såg honom sväras in var rekordstor. När journalister påpekar att det inte stämmer etableras en av de mest tongivande fraserna i amerikansk politik i modern tid: Trumps presstalesperson hade bara presenterat "alternativa fakta", enligt hans rådgivare.

Foto: Wilbur Funches

Donald Trump döms för brott

Korståget mot sanningen når klimax mot slutet av Trumps fyra år i Vita huset, då han bestrider valet som givit Joe Biden segern. Den 6 januari uppmanar han sina anhängare att "fajtas av helvete". Delar av folkmassan som hört honom tala tar hans uppmaning bokstavligen, och den dödliga stormningen av Kapitolium skrivs in som ett mörkt kapitel i USA:s demokratiska historia.

Sedan dess har flera rättsprocesser följt. Den enda domstolsförhandling som hunnit avslutas ledde till fällande dom för bokföringsbrott.

Med det fick miljonärssonen, New York-ikonen, byggmästaren, affärsledaren och expresidenten och höstens kandidat addera en till titel till listan: federal brottsling.

Donald Trump överlevde ett mordförsök, när en skytt öppnade eld mot honom under ett kampanjmöte i Butler, Pennsylvania i juli i år. Foto: Evan Vucci

