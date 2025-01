Svarta lådor hittade efter flygolyckan i USA

Planet var på väg in för landning på Ronald Reagan-flygplatsen på onsdagskvällen när dess bana korsades av helikoptern.

Lådorna, i form av ljudregistratorn som spelar in ljud från cockpiten och färdregistratorn som bland annat registrerar planets höjd, hastighet och färdriktning – ska nu analyseras.

Amerikanska luftfartsmyndigheten FAA skrev i en preliminär rapport på torsdagen att bemanningen i flygledartornet inte befann sig på en normal nivå med tanke på tidpunkten och flygtrafiken just då, enligt The New York Times.

Kinesiska medborgare omkomna

Bland de omkomna fanns två kinesiska medborgare, rapporterar statliga kinesiska medier tidigt på fredagen med hänvisning till landets ambassad i USA.

"Kina har bett USA att snabbast möjligt uppdatera oss om hur sök- och räddningsarbetet fortlöper, snarast reder ut skälet bakom olyckan och metodiskt går igenom potentiella uppföljningar", säger en talesperson för kinesiska UD i ett uttalande.

Värsta flygolyckan sedan 2001

Flera ombord var amerikanska konståkare på väg hem från ett läger som hölls i samband med amerikanska mästerskapen i Wichita, Kansas.

Även de tidigare ryska konståkningsstjärnorna Jevgenija Sjisjkova och Vadim Naumov fanns på planet, enligt statliga ryska medier.

Flygolyckan är den värsta i USA sedan november 2001 när ett flygplan från American Airlines störtade strax efter att det lyfte från JFK-flygplatsen i New York. Då omkom samtliga 260 ombord och fem personer på marken.