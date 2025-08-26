Skräckfyndet hittades i keso: "Borde inte hända"

En 32-årig kvinna möttes minst sagt av en oväntad överraskning när hon öppnade en burk keso – vad hittade hon?

Det är något speciellt med att öppna en matförpackning och hitta något man absolut inte vill hitta.

Trots moderna fabriker och avancerad kvalitetskontroll händer det då och då att det går snett. För konsumenten kan snackset snabbt förvandlas till något riktigt snuskigt.

Vad hände denna gång, egentligen?

Oväntade fyndet i keson: "Borde inte hända"

Annons

Nyheter24 har tidigare rapporterat om oväntade snuskfynd som hittats i mat. Nu var det en 32-årig kvinna från Norge var med om just detta.

Hon öppnade en förpackning "Cottage Cheese Lean Vanilla" från det norska varumärket Tine – och upptäckte två puderrosa lösnaglar.

Kvinnan hade hunnit lägga upp keson i en skål och ta en sked innan hon såg vad som gömde sig däri.

– Det borde inte hända, men jag tror att det kanske gick lite för fort i svängarna på fabriken där. Jag hoppas bara att de återstående åtta naglarna fortfarande sitter kvar på handen på den person som plötsligt tappade två av dem, säger hon till Din side.

Förpackningen, som köptes dagen innan, åkte rakt ner i soporna.

Annons

Kvinnan, som är en van kesokonsument, reagerade starkt på det oväntade innehållet och kontaktade genast företaget.

Företagets respons

Tine, det norska mejeriföretaget bakom produkten, menar att det är mycket osannolikt att föremålen kommit in under produktionen.

Tillverkningen sker i ett slutet system och varje förpackning kontrolleras med röntgen för att upptäcka främmande objekt.

– Vi har mycket strikta kontrollsystem genom hela vår produktionsprocess, och användning av lösa spikar är inte heller tillåtet, säger Tanita Kveinå, pressansvarig på Tine, till Din side.