Skräckfyndet hittades i keso: "Borde inte hända"

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 22:00
Kesohylla.
Genrebilder. Foto: Drago Prvulovic/TT & Stella Pictures

En 32-årig kvinna möttes minst sagt av en oväntad överraskning när hon öppnade en burk keso – vad hittade hon?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Mat

Det är något speciellt med att öppna en matförpackning och hitta något man absolut inte vill hitta. 

Trots moderna fabriker och avancerad kvalitetskontroll händer det då och då att det går snett. För konsumenten kan snackset snabbt förvandlas till något riktigt snuskigt. 

Vad hände denna gång, egentligen?

LÄS MER: Kaffe återkallas – uppmanas slänga direkt

Oväntade fyndet i keson: "Borde inte hända"

Nyheter24 har tidigare rapporterat om oväntade snuskfynd som hittats i mat. Nu var det en 32-årig kvinna från Norge var med om just detta.

Hon öppnade en förpackning "Cottage Cheese Lean Vanilla" från det norska varumärket Tine – och upptäckte två puderrosa lösnaglar. 

Kvinnan hade hunnit lägga upp keson i en skål och ta en sked innan hon såg vad som gömde sig däri. 

– Det borde inte hända, men jag tror att det kanske gick lite för fort i svängarna på fabriken där. Jag hoppas bara att de återstående åtta naglarna fortfarande sitter kvar på handen på den person som plötsligt tappade två av dem, säger hon till Din side

Förpackningen, som köptes dagen innan, åkte rakt ner i soporna. 

Kvinnan, som är en van kesokonsument, reagerade starkt på det oväntade innehållet och kontaktade genast företaget.

LÄS MER: Obehagligt fynd i glassen – nu utreder Triumf

Företagets respons  

Tine, det norska mejeriföretaget bakom produkten, menar att det är mycket osannolikt att föremålen kommit in under produktionen. 

Tillverkningen sker i ett slutet system och varje förpackning kontrolleras med röntgen för att upptäcka främmande objekt.

– Vi har mycket strikta kontrollsystem genom hela vår produktionsprocess, och användning av lösa spikar är inte heller tillåtet, säger Tanita Kveinå, pressansvarig på Tine, till Din side.  

Trots det otäcka fyndet låter sig kvinnan inte avskräckas helt. Hon ser det som en olyckshändelse och kommer att fortsätta med sitt kesoätande – men med en viss försiktighet. 

LÄS MER: Ica har fått nog – rasar på kunderna: “Oacceptabelt”

