Efter flera års strider började terrorgruppen IS förlora allt mer makt under förra året. Experter menade att det bara var en tidsfråga innan IS skulle vara besegrade och irakierna fick höra att segern är nära. Till slut tappade gruppen sitt fäste i både Mosul och Raqqa.

Flera världsledare somochhar sagt att IS är besegrade. Även Irak förklarade terrorgruppen helt besegrad i december och redan under perioden januari-mars 2018 märktes en förändring i landet. Under perioden dog 300 civila irakier till följd av terrorism, vilket är mer än 1 000 färre personer än samma period i fjol.

Nu tycks terrorgruppen dock försöka på nytt, rapporterar Iraq Oil Report.

4 juli 2017. Irakier passerar den förstörda al-Nuri-moskén. Bild: TT

Enligt Dagens Nyheter finns det rapporter om att IS-veteraner har startat en ny grupp i nordöstra Irak, mer specifikt i Hamrinbergen. Gruppen ska vara beväpnade och har en ny flagga – en vit med ett lejonhuvud som symbol.



Enligt irakisk militär ska IS även ha försökt ta sig in i sydvästra Irak genom Syrien, och det finns tecken på att IS omgrupperar sig i Syrien.

När terrorsekten var som störst kontrollerade de ett område på totalt 270 000 kvadratkilometer i Syrien och Irak. Idag kontrollerar de endast 5 600 kvadratkilometer i Syrien, en yta som är lika stor som Hallands län, enligt DN. De är närvarande i delar av flyktingläger, i ökenregionen Sukhana och kontrollerar minst 18 små städer i Deir Ezzor-provinsen.

Terrorgruppen IS i Syrien. Bild: TT

I samband med att IS blev fråntagna sitt område i Raqqa, där de utropat kalifat, hittades en stor mängd personuppgifter om IS-soldater. Bland dokumenten framkom att över 30 000 personer har rest från 110 länder. 19 000 av dessa var sedan tidigare registrerade hos Interpol.

Förra sommaren framkom uppgifter om att IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi har dödats i en attack. Dessa uppgifter har dock ännu inte bekräftats.

