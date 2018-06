Därför bar Melania Trump den kritiserade jackan vid känsliga besöket 22 Reaktioner

22/06/2018

När Melania Trump besökte barnen som hålls fångna vid den mexikanska gränsen bar hon en jacka som fått personer att höja ögonbrynen. På den stod det nämligen: "I just don't care, do you"? Nu har Donald Trump svarat på kritiken.

