Under måndagen drog en mini-tsunami in över de spanska öarna Mallorca och Menorca, vilket Nyheter24 har rapport om tidigare. De första uppgifterna som kom in efter naturfenomenet var att inga personer hade omkommit, men nu kan tsunamin tagit sitt första offer.

Händelsen skedde bara timmar innan mini-tsunamin slog in över öarna och om det är strömmarna från tsunamin som orsakat dödsfallet eller inte är ännu inte säkerställt.

Personen som omkommit är en tysk 52-årig man som drogs ut i vattnet tillsammans med sin dotter och son, rapporterar The Mirror. Händelsen ska ha skett när den tyska mannen tillsammans med sin fru och två barn var ute och gick längst stranden i staden Portopetro, Mallorca.

Sonen kunde snabbt räddas av förbipasserande samtidigt som dottern drogs upp av sin mamma. Mannen plockades upp kort därefter men hans liv gick inte att rädda. Polisen har påbörjat en utredning efter dödsfallet men det finns inga tecken som tyder på något brott, skriver The Mirror.

Vågorna skapade stora problem för båtägare

Mini-tsunamin skapade inte bara översvämningar utan under själva händelsen hade även flera båtägare stora problem med att skydda sina båtar från att förstöras.

— Jag har aldrig sett en mini-tsunami som denna i Alcuda-hamnen. Vattnet försvann plötsligt och kom sedan snabbt tillbaka, säger Martí Fuster, en båtägare från hamnstaden d’Alcudia till The Mirror.

Utöver den tyska mannen som omkom timmar innan mini-tsunamin så har inga andra rapporter om skadade personer inkommit.

Händelsen är fortsatt otroligt obehaglig och får oss att tänka tillbaka på tsunamin i Indiska oceanen år 2004. Då omkom närmare 300 000 människor varav 543 personer kom från Sverige. De här 19 bilderna visar varför vi aldrig får glömma tsunamikatastrofen 2004.

