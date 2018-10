Kinas "omlärningsläger" – här torteras 1 miljon muslimer

Under augusti 2018 meddelade FN att de fått in flera rapporter om konverteringsläger för muslimska kineser. Man tror att det i nuläget befinner sig cirka en miljon uigurer, en muslimsk minoritet, fängslade på de så kallade omskolningslägren runtom i Kina, enligt BBC.

På lägren ska fångarna "omläras" under flera månaders tid. Washington Post rapporterar även om att uiguriska familjer splittras och föräldrar fråntas sina barn, som sedan flyttas till regeringsstyrda barnhem.

De vuxna som befinner sig i lägret tvingas frånsäga sig islam och kritisera den muslimska tron. De uppmuntras även att kritisera andra fångar som delar den islamska tron och tvingas recitera kommunistisk propaganda flera timmar om dagen, enligt The Atlantic.

En av nutidens största massfängsling

Enligt rapporter tvingas också fångarna på lägret att äta griskött och dricka alkohol – saker som går emot den islamska tron. Det rapporteras även om grov tortyr och avrättningar, skriver The Atlantic.

Enligt Wall Street Journal har lägren fördubblats i antal sedan förra året och utgör en av nutidens största massfängsling av en minoritet, enligt The U.S Congressional-Executive Commission on China, en amerikansk fristående myndighet som har i uppgift att övervakar utvecklingen av mänskliga rättigheter i Kina.

Till en början ska tillfångatagandet ha fokuserats på "extremister". Men i nuläget fängslas individer tillhörande minoritetsgruppen för bland annat "för lång skäggväxt" och minsta antydan till en islamsk tro, enligt The Atlantic.

Kinas president Xi Jingpin. Foto: Sergei Chirikov, TT

Ifrågasätts av FN

Tidigare under månaden så konfronterades en kinesisk tjänsteman av en FN-panel som krävde information om de brutala lägren. Tjänstemannen nekade då att lägren fanns trots att man hittat kinesiska myndighetsdokument där man öppet skriver om omskolningslägren. Han menade istället att lägren är yrkesskolor för kriminella, skriver The Atlantic.

Enligt rapporter har myndigheterna i Kina informerat befolkningen att omlärningslägren är sjukhus. I ett utdrag av en ljudinspelning från kommunistpartiet som översattes hörs följande meddelande, som skickats ut via WeChat till uigurer landet, enligt The Atlantic:

"Medlemmar av allmänheten som har blivit utvalda för omskolning har smittats av en ideologisk sjukdom. De har blivit infekterade med religiös extremism och våldsam terroristisk ideologi, och därför måste de söka behandling på sjukhus. Den religiösa extremistiska ideologin är en typ av giftig medicin som förvirrar människornas sinne. Om vi inte utrotar religiös extremism vid sina rötter, kommer de våldsamma terroristincidenterna att växa och spridas överallt som en obotlig malign tumör." enligt The Atlantic.