Sjuka siffran: Så mycket regnskog skördas varje minut

Amazonas är beläget i Sydamerika och räknas som världens största regnskog. Det är en viktig källa till koldioxid, vilket hjälper till att sakta ner den globala uppvärmningens framfart.

Satellitbild över Amazonas skörd år 1984. Bildkälla: Google Earth Timelapse

Satellitbild över Amazonas skörd år 2018. Bildkälla: Google Earth Timelapse

Hem för många liv

Regnskogen är dessutom ett hem för den största biologiska mångfalden på hela planeten. Forskare menar att en tiondel av alla djur-och växtarter lever i Amazonas.

Inte nog med det så bor det där även en miljon inhemska människor, som livnär sig på jakt och samlande av mat i skogen.

Ständiga hot

Men allt detta står inför ständiga hot, speciellt nu.

Satellitbilder visar att områden lika stora som en hel fotbollsplan skördas – varje minut.

Det är genom användning av bulldozers som det är möjligt att skörda så pass stora områden av regnskogen i den takten, rapporterar BBC.



Brasiliens president Jair Bolsonaro. Bildkälla: Eraldo Peres/TT

Ökad takt

Accelereringen av skördad skog har visat sig öka sedan Brasilien fick en ny president, vid namn Jair Bolsonaro, som även kallas för "Trump of the Tropics". Tidigare i år bjöd han in USA:s president för att diskutera hur resurserna av Amazonas kan utnyttjas.

En anonym tjänsteman berättade även för BBC att landets regering uppmuntrar till avskogning.