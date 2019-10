Jorge-Porto Sierra från Florida, USA, ska enligt egen utsago ha planerat att "grilla" sexförbrytare och pedofiler.

Detta genom att tända eld på motellet "Friendly Village Inn and Motel" i Kissimmee, som är känt för att ha många gäster som är sexförbrytare.

Innan han hann fullfölja sin plan kom dock polisen till platsen och grep honom.

"Du kommer dö din pedofil!"

Motellet ifråga som Porto-Sierra planerade att bränna upp uppfyller restriktionerna på avstånd till skolor, lekplatser och kyrkor som USA har på dömda sexförbrytare. Därför har motellet även många gäster som har fällts för någon typ av sexualbrott.

Enligt polisrapporten ska Porto-Sierra ha kört bil till motellet och sedan hoppat ut framför byggnaden. Sedan ska han ha sprungit fram skrikandes till en man som stod utanför motellet.

Mannen ska då ha sprungit in i byggnaden medan Porto-Sierra hade sönder ett fönster och började hälla in bensin i motellet. Samtidigt ska han ha skrikit "Du kommer att dö din pedofil! Jag kommer in!".

Bildkälla: Osceola County

Attackerade två ytterligare män

Mannen som gömde sig inne på motellet och hans rumskamrat ska sedan ha lyckats fly.

Under tiden ska Porto-Sierra ha attackerat två andra individer som befann sig motellets parkeringsplats inuti en bil.

Kort därefter kom polisen till platsen. Porto-Sierra ska då direkt ha erkänt och försvarade sig med att männen "våldtar barn och förtjänar att dö".

