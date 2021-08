Det var på måndagsmorgonen som mexikansk polis larmades till en ranch i närheten av staden Tijuana. Detta efter att två barn, med svåra stickskador, hittats döda på platsen.

Kort därpå kunde FBI gripa barnens pappa, en 40-årig man, i amerikanska San Diego. Mannen misstänks nu för mordet på sin tvååriga son och tio månader gamla dotter.

Checkade in på hotell med barnen

Under lördagen ska mannen, tillsammans med de två barnen, ha checkat in på ett hotell i Tijuana och under måndagsnatten ska sällskapet ha lämnat hotellet. Drygt fyra timmar senare återvände mannen ensam till hotellet.

Mannens fru, och mamman till barnen, ska ha försökt få kontakt med sin familj, men utan framgång. Hon rapporterade då samtliga tre familjemedlemmar som saknade till polisen i USA.

"Mamman var orolig för sin makes och sina två barns välmående", uppger Santa Barbara Police Department i ett uttalande.

Sköts ihjäl med harpun

I samband med gripandet ska mannen enligt uppgifter till flera amerikanska medier, däribland ABC News, ha erkänt att han mördat barnen genom att skjuta dem med en harpun.



Han ska dessutom ha sagt att han trott att hans barn skulle "växa upp till monster" och att han blivit "upplyst av konspirationsteorierna QAnon och Illuminati".

Mannen är tills vidare frihetsberövad utan borgen i väntan på åtal.