EM-finalen var en superspridarfest – tusentals smittades

Den 11 juli hölls EM-finalen i fotboll mellan Italien och England. Matchen spelades på Wembley Arena i London, som var fylld till tre fjärdedelar, det vill säga omkring 67 000 av 90 000 platser.

Enligt flera brittiska medier, bland annat The Times, tros omkring 2 300 personer som var på plats i arenan ha varit smittade av covid-19 och riskerar även ha spridit viruset vidare.

Dessutom ska drygt 3 400 personer som var på matchen ha konstaterats smittade en kort tid efter finalen. Enligt det brittiska sjukvårdssystemet NHS är det troligt att de smittats på läktarna.

Smittspridningen tros ha förvärrats av att många människor utan biljetter samlades utanför arenan, samt att ett stort antal personer vid ett tillfälle stormade arenan.

Bildkälla: Laurence Griffiths/TT.

"En unik händelse"

Smittspridningen under EM-finalen var mycket hög om man jämför med andra sportevenemang och festivaler i England under sommaren. Under formel 1-loppet på Silverstone i juli närvarade 350 000 åskådare och endast 343 personer smittades, rapporterar BBC.

Under musikfestivalen Latitude i Suffolk i slutet av juli konstaterades ett 20-tal av de 40 000 åskådarna smittade med covid-19, enligt The Guardian.

– EM i fotboll var en unik händelse och det är inte sannolikt att vi kommer att få se någon liknande händelse som påverkar antalet fall i framtiden, säger Jenifer Smith vid NHS i ett uttalande enligt BBC.