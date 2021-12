Tyskland flaggar för ytterligare åtgärder

— Skyddsåtgärderna som vi just nu, med viss framgång, vidtar för att motverka vågen av deltainfektioner kommer inte att räcka för att stoppa en betydande ökning av antalet omikronfall, säger han.

I tisdags stängdes nattklubbar, publik vid idrottsevenemang förbjöds och maxantalet för privata tillställningar begränsades till tio vaccinerade eller tillfrisknade personer.

Personer som inte kan visa att de är vaccinerade eller tillfrisknat från covid-19 är sedan tidigare portade från butiker, restauranger och kulturevenemang. Nu varnar hälsoministern för att reglerna kan behöva skärpas ytterligare.

Landet ser just nu en nedgång av antal covidfall per dag. Men Lauterbach säger att antalet smittade är "två eller tre gånger högre" än vad som rapporterats. Han pekar bland annat på att färre personer testade sig under julhelgen.