Sverige vann Ã¥rets sista landskamp: "Bra svar"

2–0-segern mot Algeriet i Malmö var svenska herrlandslagets andra vinst inom loppet av fyra dagar.Två triumfer under årets sista samling spred lite ljus över ett i övrigt dystert år samt en del hoppfulla signaler inför kommande EM-kval.Vi fick bra svar som lag, säger Emil Forsberg i C More.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/sport/1103028-sverige-vann-arets-sista-landskamp-bra-svar Kopiera länken Missat VM-slutspel samt nedflyttning till Nations Leagues C-grupp utgör konkreta facit på svenska herrlandslagets svaga fotbollsprestationer under 2022. Lördagskvällens landskamp var i sak betydelselös, men den svenska prestationen denna kylslagna afton i Malmö gav blågula supportrar hopp om ett ljusare 2023. — Det var viktigt för oss som lag att få ihop det innan vi samlas nästa gång i mars. Vi fick ett jättebra svar för det som komma skall. Det var det viktiga. Kul också med många nya som fått chansen och kliver in, säger Emil Forsberg. Algeriet, med Manchester Citys stjärna Riyad Mahrez i spetsen, stöttades av tusentals supportrar och skapade tidigt en fin målchans via en frispark från ett gyllene läge. Mahrez avslut blev dock inte bättre än att den svenska muren enkelt kunde avvärja. Jämfört med laguppställningen i segermatchen mot Mexiko senast var målvakten Robin Olsen samt Emil Forsberg, Kristoffer Olsson och Viktor Claesson tillbaka i Blågults startelva. Mittfältaren Samuel Gustafson samt högerbacken Emil Holm, som gjorde sin respektive A-landslagsdebut mot Mexiko, fick båda förnyat förtroende. Rött kort Sverige fortsatte på sin inslagna väg från segermatchen mot Mexiko i form av ett välorganiserat försvarsspel som släppte till få målchanser. När dessutom Blågult, i den första halvlekens slutskede, växlade upp offensiven såg en positiv avslutning på landslagsåret ut att vara inom räckhåll. Algeriets Ramy Bensebaini visades ut i 34:e minuten efter att ha träffat Mattias Svanberg med en armbåge i ansiktet och fick därmed sitt andra gula kort. I avslutningen av första halvlek tilldömdes sedan Sverige en straffspark. Emil Forsberg klev fram och rullade in 1–0 till i vad som blev halvlekens sista aktion. Andra halvlek hann inte mer än starta förrän Viktor Claesson ökade på Sveriges ledning. Efter Claessons mål kontrollerade det svenska landslaget, som bytte spelare på löpande band, tillställningen ända in i kaklet och vann med 2–0. Ordningsvakter jagar en planstormare. Planstormning Noterbart är att mittbacken Aiham Ousou, till vardags i tjeckiska Slavia Prag, begick landslagsdebut när han ersatte lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i paus. I matchens slut tog sig ett flertal algeriska supportrar ut på planen. Planstormarna kunde dock avlägsnas efter några minuters avbrott – och matchen slutföras samtidigt som snön föll över Malmö. — Det är lite tråkigt, men det är stora idoler som är här och mycket känslor, säger Emil Forsberg.