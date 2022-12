Kaos efter VM-finalen – kändiskock utreds

Under fotbolls-VM i Qatar sågs Nusret Gökçe hänga med det argentinska landslaget. Och efter slutsignalen lyckades han ta sig ner på innerplan.

Videor, som har blivit virala på sociala medier, visar hur kändiskocken trängde sig förbi säkerhetspersonal och in på planen. Där tog han sig fram till Argentinas superstjärna Lionel Messi och VM-pokalen. Ett klipp visar Messi som till synes stöter bort Salt Bae och försöker gå iväg.

Det stoppade inte Salt Bae. Han lyckades både hålla i VM-bucklan och bli fotograferad med den.

Laddade upp bilder

Bilderna på Salt Bae och pokalen laddades senare upp på hans Instagram-konto – och fick nära en miljon gillamarkeringar.

Att röra vid, eller hålla i, pokalen är dock tillåtet endast en utvald grupp människor, däribland det vinnande laget och personal från Internationella fotbollsförbundet (Fifa).

En av Nusret Gökçes restauranger i Boston. Arkivbild.

Nu har Fifa utrett Salt Bae.

"Efter en granskning har Fifa fastställt hur individer fick otillbörlig tillgång till planen efter avslutningsceremonin på Lusailstadion den 18 december. Lämpliga interna åtgärder kommer att vidtas", skriver Fifa i ett uttalande enligt flera medier.

Vad dessa åtgärder innebär är fortfarande okänt.

Biff för 10 500 kronor

Salt Bae driver restauranger i 22 städer över hela världen, bland annat New York, Las Vegas och London. Där kostar en biff omkring 10 500 kronor. Krögarens förmögenhet uppskattas till omkring 70 miljoner dollar, ungefär 733 miljoner kronor.

Bae är ett ökänt smeknamn för en person man tycker om. Begreppet blev viralt på sociala medier för drygt sju år sedan och betyder egentligen "Before anyone else". Bae är alltså personen du väljer först alla dagar i veckan. Det kan handla om en familjemedlem, en vän eller en partner.

Men tillbaka till Salt Bae. Faktum är att den 39-årige turken har blivit lite av kändisarnas kändis. På hans Instagramkonto finns bilder på allt ifrån tennislegendaren Roger Federer till Oscarsvinnaren Leonardo Di Caprio.

Vän med Infantino

Till Dubai åker fotbollsspelare för att äta hans kött – men också för att lägga en fin bild i sociala medier. Ronaldinho, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi är exempel på några som gjort det.

Men kanske viktigast av alla – Fifas ordförande Gianni Infantino. Bae och Infantino har vid flera tillfällen synts på bild ihop och det är ingen större hemlighet att det råder en stark vänskap.

Det är inte heller en hemlighet att Infantino var den som bjöd Salt Bae till VM-finalen. När Fifa-ordföranden startade ett Instagram-konto för två veckor sedan började han följa 302 konton. Bland dem: Salt Bae.

När det stod klart att Fifa startar en utredning var Infantino snabb på att avfölja sin vän.