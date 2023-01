Djurgården föll igen – trots drömstart

Tack vare segern gick Mora förbi Djurgården, på bättre målskillnad, och upp på tredje plats i tabellen.

Förra säsongens SHL-lag har lidit av sjukdomar, skador och fem spelare på JVM-uppdrag.

Till onsdagens match fick Djurgården tillbaka åtta spelare och tog ledningen med 3–0 i första perioden sedan bland annat veteranen Nicklas Danielsson gjort sitt första mål efter återkomsten.

Det hjälpte ändå inte.

Mora gick upp jämsides i den andra perioden efter bland annat två mål av Axel Sundberg och tog ledningen i den tredje. Men hemmalagets skarpskytt Olle Liss lyckades åtminstone rädda en poäng med sitt 4–4-mål när Djurgården hade plockat ut JVM-målvakten Carl Lindbom.

Men i straffläggningen avgjorde gästernas Johan Persson.

— Jag är jättenöjd med första perioden där vi dikterar tillståndet, sedan i andra perioden är det precis tvärtom, vi fuskar och blir spretiga. När det börjar blåsa är vi lite bräckliga just nu, säger Garpenlöv till C More.

Mora har kanonform och tog sin sjunde seger på de åtta senaste matcherna.

Seriesuveränen Modo har också hamnat i en svacka och förlorade för tredje gången på de fyra senaste matcherna. Södertälje vann hemma i Scaniarinken med 4–1.

Serietvåan Björklöven vann med 7–3 för andra matchen i rad. I fredags krossades Djurgården med de siffrorna och på onsdagen blev det storseger borta mot Kristianstad.

Björklöven är nio poäng efter ledande Modo och sju poäng före Mora, Djurgården och Södertälje som alla har 58 poäng.