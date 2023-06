Ingen vill sända handboll – skapar egen plattform

De svenska handbollslandslagen skördar stora framgångar i internationella mästerskap, men intresset för de inhemska klubbarna är minst sagt ljummet.

C More, som haft sändningsrättigheterna till Handbollsligan och SHE, kommer inte att sända nästa säsongs matcher och inget annat tv-bolag har nappat på möjligheten. Det gör att man från handbollens sida tagit saken i egna händer.

— Det blir en egen plattform, med enbart elithandbollen. Man kommer kunna ladda ned en app till sin smart-tv, telefon eller vad det kan vara. Och så har man ett abonnemang, loggar in och ser matcherna, säger Peter Gentzel till GP.

Plattformen kommer att sända matcherna i de högsta serierna på dam- och herrsidan. Hur abonnemangen kan se ut kan han ännu inte svara på och han utesluter inte att rättigheterna till enskilda matcher köps av något av de större tv-bolagen.

— Just nu kan jag inte utesluta någonting. Vi har varit i kontakt med olika tv-aktörer och kollat av intresset. Men klart är i alla fall att man kommer kunna se alla matcher vi vår plattform om man har ett abonnemang, säger Gentzel.