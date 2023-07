Guide: Inför Wimbledon 2023

+ Friare klädkod

Sedan starten 1877 har Wimbledon haft en strikt klädkod som säger att spelarna måste bära vita kläder. I årets upplaga har klädkoden gjorts om för damerna. De får för första gången att bära mörka underkläder. En ändring som uppskattas.

— Jag står bakom det. Det är en stor lättnad. Jag hade mens förra året under Wimbledon och det var väldigt stressigt, sade världsfyran Coco Gauff.

— Det var väl på tiden. Det tar tid i Wimbledon, det är konservativt. Men det är bara positivt, säger tennisexperten Maria Strandlund Tomsvik till TT.

Coco Gauff under Wimbledon 2022. Arkivbild.

+ Serbisk superstjärna kan skriva mer historia

Den serbiske legendaren Novak Djokovic är redan historisk. När han vann Franska mästerskapet i juni blev Djokovic den förste herrspelaren någonsin att vinna 23 grand slam-titlar. I Wimbledon har han chansen att skriva mer tennishistoria.

— Det han gjorde i Franska nu var enormt. Varje gång har tar en titel kommer det vara enormt, säger Strandlund Tomsvik.

En ny titel skulle nämligen både innebära att han blir den första att vinna 24 grand slam-titlar under den öppna eran, samt att han tangerar legendaren Margaret Courts rekord. Är han rentav den störste redan?

— Resultatmässigt så tycker jag att han är det, med tanke på konkurrensen. Men det här att man spekulerar i vem som varit störst genom tiderna minskar varje gång han kniper en titel.

Rebecca Peterson. Arkivbild.

+ Svenskhoppen

Rebecca Peterson får tufft motstånd redan i den första omgången. Peterson, rankad 72:a i världen, ställs mot den tidigare grand slam-vinnaren Sloane Stephens från USA. Stephens, numera 38:a på världsrakningen, har utöver US Open-titeln från 2017 två grand slam-finaler på meritlistan.

På herrsidan fick Mikael Ymer (rankad 61:a) ett, på förhand, beskedligare motstånd, Han möter slovaken Alex Molcan, rankad 82:a i världen.

— Båda har chans, absolut. Men Mikael har kanske en lite snällare lottning än vad Rebecca har.

Iga Swiatek. Arkivbild.

+ Lyckas världsettan?

Är det här Wimbledon där världsettan Iga Swiatek till slut spelar hem titeln?

Den polska 22-åringen har vunnit Franska mästerskapen tre år i rad, men i Wimbledon vill det sig inte för henne. För ett år sedan gick hon in i turneringen med en segersvit på 35 matcher. I den tredje omgången blev hon utslagen. I genrepsturneringen i Tyskland tog det stopp i semifinal – hon tvingades lämna walk over på grund av misstänkt matförgiftning. Nu kan det vara hennes tur att vinna.

— Det kan vara det. I och med att hon hela tiden blir bättre på tennis. Det var bra att hon fick lite matcher på gräs nu innan men det handlar om att hon behöver hitta rätt balans i hur hon rör sig på gräs – det som är så självklart för henne på andra underlag har inte varit det på gräs, säger Strandlund Tomsvik.

Världstrean Daniil Medvedev tränar inför Wimbledon.

+ Ryssar och belarusier tillbaka

I våras meddelade All England Club, som arrangerar Wimbledon, att förbudet mot ryska och belarusiska spelare som infördes förra året inte gäller under årets upplaga av turneringen. Spelarna från länderna får delta i turneringen under neutral flagg.

— Det är svårt tycker jag. Att Wimbledon var de enda som tog bort dem blev helt fel. Jag tycker det är bra att tennisvärlden gör lika, säger Strandlund Tomsvik.

Därtill höjer ryssarna Daniil Medvedev och Andrej Rubljov, som båda är rankade topp-sju bland herrspelarna i världen, och belarusiska världstvåan Arina Sabalenka tenniskvaliteten.

— Ja, herregud. Tennismässigt är det bra. Ingen av dem – vad jag hört dem säga – vill att det ska vara krig. Det är en verklig kvalitetshöjning.